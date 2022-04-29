Росіяни за добу 10 разів обстріляли міста на Луганщині, пошкоджено житлові та господарчі будівлі

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.



"Росіяни 10 разів обстрілювали міста області, точаться бої за Оріхове. Під вогнем ворога опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна. Чотири рази росіяни обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну. В Гірській громаді гучно майже безперервно", - зазначив він.



У цих містах пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди. В одному з гаражних комплексів спалахнула сильна пожежа, яку гасили протягом кількох годин.



Також окупанти намагалися штурмувати позиції українських військових у районі Оріхового та Світличного. ЗСУ дають відсіч, однак росіяни з усього наявного озброєнння обстрілюють населені пункти, руйнують будинки й інфраструктуру, унаслідок чого вже неможливо відновити воду, світло та газ.



На фронті українські військові відбили дев'ять російських атак, знищивши шість танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, автомобіль та зенітну установку. Також ЗСУ збили ворожі літак, крилату ракету та п’ять безпілотників.







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