Із Запоріжжя 26 травня відкриють гумкоридор до окупованої території в районі Кам'янського
З 10:00 до 15:00 26 травня працюватиме гумкоридор для виїзду із Запоріжжя до тимчасово окупованої території в районі Кам'янського
Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.
"З 10.00 до 15.00 відкриваємо зелений коридор для громадян які виявили бажання виїхати з Запоріжжя на територію підконтрольну противником в районі Камянське", - наголосив він.
У разі зміни ситуації з безпекою гумкоридор закриють.
- 23 травня росіяни закрили виїзд із окупованих Мелітополя й Енергодара до Запоріжжя.
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