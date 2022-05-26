Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.

"З 10.00 до 15.00 відкриваємо зелений коридор для громадян які виявили бажання виїхати з Запоріжжя на територію підконтрольну противником в районі Камянське", - наголосив він.

У разі зміни ситуації з безпекою гумкоридор закриють.

23 травня росіяни закрили виїзд із окупованих Мелітополя й Енергодара до Запоріжжя.

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