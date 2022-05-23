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Росіяни закрили виїзд із окупованих Мелітополя й Енергодара до Запоріжжя

23 травня, 2022 понедiлок
14:57
війна з Росією черги біля Василівки

Окупанти не дають проїхати з Мелітополя й Енергодара до Запоріжжя й у зворотному напрямку. У Василівці черга з понад 400 авто

Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

"Наразі знову не має можливості виїзду з тимчасово окупованих територій в напрямок обласного центру з міст Мелітополь та Енергодар. На блокпосту ворога в м. Василівка, з невідомих причин, не пропускають будь-який автомобільний транспорт. Вже скупчена черга з понад 400 машин", - наголосили в адміністрації.

Із Запоріжжя також не випускають авто, зокрема з гумдопомогою для мешканців тимчасово окупованих територій області. Про відкриття напрямку повідомлять додатково.

  • Станом на 19 травня у Василівці окупанти утримували понад 1000 автомобілів цивільних на блокпості.
  • 20 травня окупанти почали випускати машини, які понад три доби утримували на блокпості в районі Василівки.

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Мелітополь
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росіяни
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Енергодар
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