На блокпостах у Запоріжжі окупанти не випускають автомобілі: черга вже у понад 1000 машин
У місті Василівка Запорізької області утворилась черга із понад 1000 автомобілів, яких не пропускають окупанти
Про це повідомляє заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова.
Більше 1000 машин перед блокпостом у Василівці окупанти не пропускають ні на підконтрольну Україні територію, ні на окуповану. Частина із них не можуть проїхати вже 3 дні.
За інформацією Некрасової, у машинах жінки та діти, місцева влада забезпечує людей водою та їжею.
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Окупанти не полишають Гуляйполе на Запоріжжі, адже для них це коридор вглиб країни, - кореспондент Еспресо Лагутенко
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