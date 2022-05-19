На блокпостах у Запоріжжі окупанти не випускають автомобілі: черга вже у понад 1000 машин

Про це повідомляє заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова.

Більше 1000 машин перед блокпостом у Василівці окупанти не пропускають ні на підконтрольну Україні територію, ні на окуповану. Частина із них не можуть проїхати вже 3 дні.

За інформацією Некрасової, у машинах жінки та діти, місцева влада забезпечує людей водою та їжею.

Окупанти не полишають Гуляйполе на Запоріжжі, адже для них це коридор вглиб країни, - кореспондент Еспресо Лагутенко

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