Окупанти не полишають Гуляйполе на Запоріжжі, адже для них це коридор вглиб країни, - кореспондент Еспресо Лагутенко

Про це він повідомив в етері Еспресо.

Кореспондент побував у найгарячіших районах області й на власні очі побачив, що відбувається на Запоріжжі. Зокрема, першим з українських журналістів відвідав звільнене українськими військовими село Малинівка.

"Окупанти не полишають спроб захопити Запорізьку область. Збройні сили укріплюють позиції. Найгарячіше зараз у Гуляйпільському районі тому, що ворог обстрілює ледь не кожний населений пункт. Гатять з усього: міномети, важка артилерія, гради та танки", - розказав він.

Артем Лагутенко зазначив, що раніше населення Гуляйполя було 13,5 тисяч людей, а зараз майже того числа не залишилося. Людям немає куди їхати. До того ж у Гуляйпільському районі гуманітарна катастрофа, майже ніде немає світла та газу, але місцеві не падають духом.

"Село Малинівка - перший звільнений від окупантів населений пункт на Запоріжжі, ЗСУ вибили рашистів звідси ще 22-ого березня. А нещодавно, 7 травня окупанти намагалися прорватися в Малинівку. Ймовірно, хотіли просунутися на північ, але марно - Збройні сили надавали росіянам по зубах. Тепер окупанти постійно обстрілюють село", - повідомив журналіст.

Лагутенко зауважив, що повертатися у село ще не можна, навіть, якщо його і давно звільнили, тут ворог постійно веде обстріли артилерією, з танків та гранатометів.

"Орки гатять по Малинівці в надії влучити у позиції військових, натомість вбивають місцевих. Гуляйполе - це коридор на північ, вглиб країни, тому окупанти не полишатимуть спроби захопити або знищити район", – підсумував кореспондент Еспресо.

Артем Лагутенко додав, що на Запоріжжі збройні сили намагаються відтіснити окупантів і вже є певні результати.

12 травня через ворожі обстріли Гуляйполя пошкоджено вісім багатоповерхівок, близько десяти приватних будинків та інша інфраструктура.

17 травня у Запорізькій області російська артилерія обстріляла населені пункти Оріхове, Гуляйполе та Преображенку.

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