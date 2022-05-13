В Гуляйполі на Запоріжжі від російських обстрілів постраждали три людини, пошкоджено вісім багатоповерхівок
12 травня через ворожі обстріли Гуляйполя пошкоджено вісім багатоповерхівок, близько десяти приватних будинків та інша інфраструктура
Про це інформує у телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.
Зокрема обстрілами військ РФ пошкоджено кілька магазинів, поштове відділення, 8 багатоповерхівок, зруйновані дахи і вікна приблизно 10 приватних будинків, деякі будівлі вигоріли вщент від російських ракет.
Попередньо відомо, що троє місцевих травмовано.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
- В боях з російськими окупантами під м. Гуляйполе Запорізької області 31 березня загинув тренер з баскетболу ДЮСШ 12 Запорізької міської ради Немченко Юрій.
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