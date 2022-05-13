В Гуляйполі на Запоріжжі від російських обстрілів постраждали три людини, пошкоджено вісім багатоповерхівок

Про це інформує у телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.

Зокрема обстрілами військ РФ пошкоджено кілька магазинів, поштове відділення, 8 багатоповерхівок, зруйновані дахи і вікна приблизно 10 приватних будинків, деякі будівлі вигоріли вщент від російських ракет.

Попередньо відомо, що троє місцевих травмовано.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

В боях з російськими окупантами під м. Гуляйполе Запорізької області 31 березня загинув тренер з баскетболу ДЮСШ 12 Запорізької міської ради Немченко Юрій.

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