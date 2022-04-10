В боях під Гуляйполем загинув дитячий тренер із Запоріжжя
На території Запорізької області в боях з російськими окупантами поліг тренер з баскетболу ДЮСШ №12 Запорізької міської ради Юрій Немченко
Про це повідомив голова Департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької ОВА Владислав Ковпак, розповідає Еспресо.TV.
"В боях з російськими окупантами під м. Гуляйполе Запорізької області 31 березня 2022 року загинув тренер з баскетболу ДЮСШ 12 Запорізької міської ради Немченко Юрій Олександрович", - зазначив посадовець.
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У нього залишилася дружина та троє маленьких дітей. Найменшому сину лише два роки.
"Герої не вмирають, вони завжди в наших серцях", - наголошується у повідомленні.
Ті, хто бажає допомогти фінансово дружині викладача Людмилі, можуть знайти додаткові подробиці тут.
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