"Декілька днів і вони підуть у наступ", - Гайдай про загрозу прориву на Донбасі

Про це посадовець заявив в інтерв'ю "Українській правді", що вийшло сьогодні, 10 квітня 2022 року, інформує Еспресо.TV.



"Ми чекаємо наступу десь три-чотири дні. Вони поки що гальмують, бо не хочуть повторення свого дебільного бліцкригу, який триває вже так багато днів. Вони не хочуть повторення, тому накопичують сили так, щоб 100% зробити прорив. Повинні були ще вчора-позавчора. Не вийшло. Більше того, наші їх десь піддавлюють, десь не підпускають. Думаю, декілька днів, і вони підуть у наступ", - зазначив Гайдай.



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Також він поділився своїм баченням того, яким саме чином рашисти спробують піти на прорив.



"Я думаю, що буде щось на кшталт такого: десь о 3-4-ій годині ранку почнеться масований артобстріл.



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Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Усе, що в них є, вони використають.



Це буде тривати декілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти", - пояснив Сергій Гайдай.

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