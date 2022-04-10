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Путіна треба як слід налякати, а Україні потрібні танки й винищувачі. The Guardian дала п'ять порад НАТО

10 квітня, 2022 неділя
12:39
Світ

Британська газета The Guardian звинувачує Захід у нерішучості й наголошує на необхідності вжиття п'яти "радикальних кроків", здатних зупинити просування російських військ та врятувати Україну

Така думка міститься у редакційній колонці видання, що вийшла сьогодні, 10 квітня 2022 року, передає Еспресо.TV.

Як наголошується, Путіну "байдуже" до "довгострокової економічної та репутаційної шкоди", на яку досі переважно робить ставку міжнародна спільнота.

"Він не зупиняється. Й немає жодних ознак, що зупиниться. Щирі спроби поговорити з ним, спираючись на здоровий глузд, зазнали невдачі, і Кремль використовував ці перемовини для заплутування та затягування часу. Сподівання на те, що внутрішня опозиція може скинути його з посади, теж залишаються лише надією. Тим часом відважні громадяни України чекають наступного жахливого удару, а їхній президент благає про більше зброї, більше допомоги, більше чого завгодно", - пише The Guardian.

"Скільки ще має статися звірств, перш ніж західні лідери визнають, що їхня українська стратегія є провальною? Скільки ще дітей має померти, перш ніж НАТО перестане виправдовуватися за бездіяльність? Через скільки часу Джо Байден, Борис Джонсон, Олаф Шольц та інші зіткнуться з тим, що здається неминучим вибором: або втрутитися безпосередньо - або програти?", - задає запитання газета.

При цьому учорашній раптовий візит британського прем'єра до Києва авторами матеріалу вітається, але оцінюється як такий, що "не змінить розрахунків у Москві".

"Путін править за допомогою страху. Тож налякайте його у відповідь. Він не хоче битви із Заходом, не кажучи вже про третю світову війну - останнє виправдання НАТО для відмови протистояти йому. Він знає, що програє. Це його лякає", - наголошують у Лондоні.

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Далі йдуть "деякі з важких рішень, які повинні терміново розглянути західні лідери":

"По-перше, пряме втручання, щоб створити безпечний притулок в Західній Україні, де переміщені особи могли б збиратися замість того, щоб тікати за кордон. Повідомте Москву заздалегідь про місцезнаходження цього місця та його межі. Дайте чітко зрозуміти, що його (це місце, цю частину України - ред.) захищатиме авіація НАТО та наземні війська, запрошені Києвом.

По-друге, оголосіть заборону на наближенння до не окупованої Одеси. Відправте військово-морські сили в міжнародні води у Чорному морі та застережіть Росію від подальших прибережних бомбардувань, інакше вона матиме справу із серйозними непередбачуваними наслідками.

По-третє, скажіть Путіну, що якщо його артилерійські та ракетні підрозділи знову обстрілюватимуть мирних жителів, як у Краматорську, вони вважатимуться законними військовими цілями НАТО.

По-четверте: постачання Києву винищувачів і танків.

По-п'яте: блокувати увесь російський експорт викопного палива".

"Це радикальні варіанти. Ризики очевидні. Але єдина альтернатива - нескінченні бойові дії. Якщо Захід серйозно налаштований зупинити війну, ці та подібні їм рішучі кроки можуть бути єдиним виходом", - підсумовується у редакційній статті The Guardian.



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