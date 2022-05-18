Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.

Обстріл стався 17 травня.

"Окупанти здійснили артилерійський обстріл Оріхова та Гуляйполя. Також ворожі снаряди влучили в об’єкти інфраструктури в селищі Преображенка Пологівського району. Російські загарбники розтрощили сільський магазин, внаслідок чого відбулося загоряння торговельної будівлі. Внаслідок обстрілу міста Гуляйполе пошкоджено близько десятка будинків місцевих мешканців. У домівках зруйновані дахи, двері та вікна, розбиті двори та прибудинкові споруди", - йдеться у звіті.

У Гуляйпільському та Оріхівському районах відсутнє електропостачання. Через активні бойові дії та недопуск росіянами ремонтників “Запоріжжяобленерго” до місць пошкодження електрообладнання - аварійно-відновлювальні роботи неможливі.

Проте є і хороші новини з Гуляйполя. Військові, які боронять населений пункт, отримали тепловізор та іншу допомогу.

"Українські військові, що боронять Гуляйполе, отримають тепловізор, на який за добу зібрали кошти гуляйпільці та інші не байдужі українці. Крім цього, для військових ще змогли придбати літні черевики, павербанки та тактичні навушники. Це ще раз доводить, що в єдності - наша сила!", - повідомили в ОВА.