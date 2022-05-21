На Запоріжжі окупанти почали випускати машини із блокованої Василівки
На Запоріжжі окупанти почали випускати машини, які понад 3 доби утримували на блокпості в районі Василівки
Про це повідомляє міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
За його словами, вже близько 100 машин із 1000, які зібрались упродовж трьох діб, змогли покинути блокпост та вирушити до пункту призначення.
- Станом на 19 травня у Василівці окупанти утримували понад 1000 автомобілів цивільних на блокпості.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.62
- Актуальне
- Важливе