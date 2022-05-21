На Запоріжжі окупанти почали випускати машини із блокованої Василівки

Про це повідомляє міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, вже близько 100 машин із 1000, які зібрались упродовж трьох діб, змогли покинути блокпост та вирушити до пункту призначення.

Станом на 19 травня у Василівці окупанти утримували понад 1000 автомобілів цивільних на блокпості.