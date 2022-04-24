Ізолювати РФ не можна: ексканцлер ФРН Шредер кинувся відпрацьовувати криваві путінські гроші
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який очолює раду директорів Роснафти, заявив, що Захід не може дозволити собі ізолювати РФ
Про це Шредер розповів у інтерв'ю New York Times.
За його словами, Росію неможливо ізолювати у довгостроковій перспективі, тому країнам Заходу доведеться відновлювати відносини з Москвою після завершенні повномасштабного вторгнення РФ до України.
"Ви не можете ізолювати таку країну, як Росія, у довгостроковій перспективі ні політично, ні економічно. Німецька промисловість потребує сировини, яка є у Росії. Це не лише нафта та газ, а й рідкісні елементи. І ця сировина, яку не можна просто замінити. Нам доведеться повернутися до відносин з Росією. Ми завжди повертаємося", - сказав Шредер.
Герхард Шредер займав посаду канцлера ФРН з 1998 до 2005 року. Зараз він очолює раду директорів Роснафти та займає посаду голови комітету акціонерів "Північного потоку - 2" Nord Stream AG.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
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