Ізолювати РФ не можна: ексканцлер ФРН Шредер кинувся відпрацьовувати криваві путінські гроші

Про це Шредер розповів у інтерв'ю New York Times.

За його словами, Росію неможливо ізолювати у довгостроковій перспективі, тому країнам Заходу доведеться відновлювати відносини з Москвою після завершенні повномасштабного вторгнення РФ до України.

"Ви не можете ізолювати таку країну, як Росія, у довгостроковій перспективі ні політично, ні економічно. Німецька промисловість потребує сировини, яка є у Росії. Це не лише нафта та газ, а й рідкісні елементи. І ця сировина, яку не можна просто замінити. Нам доведеться повернутися до відносин з Росією. Ми завжди повертаємося", - сказав Шредер.

Герхард Шредер займав посаду канцлера ФРН з 1998 до 2005 року. Зараз він очолює раду директорів Роснафти та займає посаду голови комітету акціонерів "Північного потоку - 2" Nord Stream AG.

11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.

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