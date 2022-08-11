Ізраїль лікуватиме поранених українських військових, - Кличко
Ізраїль лікуватиме українських бійців, а за потреби протезуватиме українських військових
Про це стало відомо під час зустрічі мера Києва Віталія Кличка та посла Ізраїлю Міхаеля Бродського.
"Обговорили і співробітництво щодо створення реабілітаційних центрів в Україні. Також пан посол зазначив, що Ізраїль прийматиме поранених українських захисників, а також дітей з онкологією", – зазначив Кличко.
Додатково Ізраїль передав Києву 50 тисяч пакунків готового харчування, з приготуванням яких допомагали у Польщі. Місто направить ці набори на потреби ЗСУ.
Кличко нагадав, що Ізраїль допомагає Україні сотнями тонн гуманітарної та медичної допомоги від початку російського вторгнення. А в рамках проєкту Mashav готують наших фахівців-психологів для роботи з українцями, які постраждали від війни.
- 11 серпня 30 психологів зі структур Міністерства внутрішніх справ почали навчання у фахівців ізраїльської організації Israel Trauma Coalition. Для українських психологів проведуть курс основ самодопомоги та допомоги ближньому в кризових ситуаціях.
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