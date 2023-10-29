"Ізраїль має повне право захищати своїх громадян": Байден обговорив з Нетаньягу ситуацію в Газі
У неділю, 29 жовтня, президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорили ситуацію в Газі та збільшення гуманітарної допомоги для цивільних
Про це йдеться у заяві Білого дому.
"Президент повторив, що Ізраїль має повне право та відповідальність захищати своїх громадян від тероризму, і підкреслив необхідність робити це відповідно до міжнародного гуманітарного права, яке надає пріоритет захисту цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лідери обговорили поточні зусилля з пошуку та забезпечення звільнення заручників, включаючи американських громадян, які залишаються зниклими безвісти та можуть бути утримуваними ХАМАС.
Крім цього, Байден наголосив на необхідності "негайно та значно" збільшити потік гуманітарної допомоги для задоволення потреб мирного населення Гази.
Президент США і прем'єр-міністр Ізраїлю домовилися продовжувати регулярні консультації як безпосередньо, так і через свої відповідні групи з національної безпеки.
- Міністр оборони Саудівської Аравії Халід бін Салман у понеділок, 30 жовтня, відвідає Вашингтон для переговорів з адміністрацією Байдена через побоювання розростання конфлікту на Близькому Сході.
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