Міністр оборони Саудівської Аравії прибуде до США через побоювання ескалації конфлікту на Близькому Сході, - ЗМІ
Міністр оборони Саудівської Аравії Халід бін Салман у понеділок, 30 жовтня, відвідає Вашингтон для переговорів з адміністрацією Байдена через побоювання розростання конфлікту на Близькому Сході
Про це повідомляє Аxios з посиланням на власні три джерела, обізнані з цією поїздкою.
За словами джерел, візит був запланований давно, але він відбудеться лише через кілька днів після того, як Ізраїль розширив свою наземну операцію в Газі - наступ, який Ер-Ріяд засудив у суботу.
Водночас, США і Саудівська Аравія висловили занепокоєння, що бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС можуть перерости в регіональну війну.
Халід бін Салман, брат спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана і колишній посол в США, є найвищим саудівським чиновником, який відвідав Вашингтон з моменту вступу на посаду адміністрації Байдена.
Під час візиту до Білого дому Халід бін Салман зустрінеться з радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном, міністром оборони Ллойдом Остіном, держсекретарем Тоні Блінкеном і кількома сенаторами.
- У суботу, 28 жовтня, Ізраїль заявив, що винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 150 підземним цілям на півночі сектора Гази, включаючи тунелі терористів, підземні бойові позиції і додаткові об'єкти підземної інфраструктури.
- Окрім цього армія оборони Ізраїлю заявила, що під час нічного авіаудару загинув керівник військово-повітряних сил ХАМАС Іссам Абу Рукбе та очільник військово-морських сил ХАМАСу Ратаб Абу Цагібан.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що другий етап війни проти ХАМАС розпочався з введенням нових сухопутних сил у Газу.
- 29 жовтня стало відомо, що плани Ізраїлю щодо повномасштабного наступу на сектор Гази змінились після спільних зусиль міністра оборони США Ллойда Остіна та інших офіційних осіб, проте ЦАХАЛ продовжує вибіркові удари по ХАМАС.
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