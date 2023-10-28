Протягом ночі ЦАХАЛ вдарив по 150 підземних цілях Гази, наземний наступ продовжується
Ізраїльські військові розширили атаки на Газу у рамках наземного наступу. Протягом ночі було знищено 150 підземних цілей ХАМАСу. Сектор повністю знеструмлено
Про це повідомляє Reuters.
Ізраїльські військові розширили свої повітряні і наземні атаки на палестинський анклав у рамках давно обіцяного наземного наступу. ХАМАС у відповідь пообіцяв протистояти ізраїльським атакам "повною мірою".
У суботу, 28 жовтня, Ізраїль заявив, що його війська, відправлені в п'ятницю ввечері, все ще перебувають на місцях, не уточнюючи деталей.
" Протягом ночі винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 150 підземним цілям на півночі сектора Гази, включаючи тунелі терористів, підземні бойові позиції і додаткові об'єкти підземної інфраструктури. Крім того, кілька терористів ХАМАСу були вбиті", - повідомили військові.
Озброєне крило ХАМАСу, бригади "Аль-Кассам", заявили рано в суботу, що їхні бойовики вступили в зіткнення з ізраїльськими військами в північно-східному місті Гази Бейт-Ханун і в центральному районі Аль-Бурейдж.
"Бригади "Аль-Кассам" і всі палестинські сили опору повністю готові протистояти агресії з повною силою і зірвати вторгнення", - йдеться в повідомленні.
До ранку суботи Газа була майже повністю знеструмлена, інтернет і телефонний зв'язок не працювали понад 12 годин. Телекомунікаційні компанії і Палестинське товариство Червоного Півмісяця заявили, що це сталося в результаті ізраїльських бомбардувань.
Хагарі заявив, що Ізраїль дозволить вантажівкам з їжею, водою і медикаментами в'їхати в Газу в суботу, вказуючи на те, що бомбардування можуть призупинитися, принаймні, в районі кордону з Єгиптом, куди надходить невелика кількість допомоги.
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що відключення електроенергії "унеможливлює" доступ машин швидкої допомоги до поранених в Газі.
"Евакуація пацієнтів неможлива за таких обставин, так само як і пошук безпечного укриття", - сказав він у своєму дописі в соціальній мережі X, раніше відомій як Twitter. Він також повідомив, що ВООЗ не змогла зв'язатися зі своїм персоналом і медичними установами.
Родичі людей, захоплених в Ізраїлі під час нападу ХАМАС 7 жовтня, вимагають термінової зустрічі з ізраїльським урядом після того, що вони назвали "найжахливішою з усіх ночей".
- Раніше армія оборони Ізраїлю заявила, що під час нічного авіаудару загинув керівник військово-повітряних сил ХАМАС Іссам Абу Рукбе та очільник військово-морських сил ХАМАСу Ратаб Абу Цагібан.
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