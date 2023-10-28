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Протягом ночі ЦАХАЛ вдарив по 150 підземних цілях Гази, наземний наступ продовжується

28 жовтня, 2023 субота
13:28
Світ ізраїльські солдати

Ізраїльські військові розширили атаки на Газу у рамках наземного наступу. Протягом ночі було знищено 150 підземних цілей ХАМАСу. Сектор повністю знеструмлено

Про це повідомляє Reuters.

Ізраїльські військові розширили свої повітряні і наземні атаки на палестинський анклав у рамках давно обіцяного наземного наступу. ХАМАС у відповідь пообіцяв протистояти ізраїльським атакам "повною мірою".

У суботу, 28 жовтня, Ізраїль заявив, що його війська, відправлені в п'ятницю ввечері, все ще перебувають на місцях, не уточнюючи деталей.

" Протягом ночі винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 150 підземним цілям на півночі сектора Гази, включаючи тунелі терористів, підземні бойові позиції і додаткові об'єкти підземної інфраструктури. Крім того, кілька терористів ХАМАСу були вбиті", - повідомили військові.

Озброєне крило ХАМАСу, бригади "Аль-Кассам", заявили рано в суботу, що їхні бойовики вступили в зіткнення з ізраїльськими військами в північно-східному місті Гази Бейт-Ханун і в центральному районі Аль-Бурейдж.

"Бригади "Аль-Кассам" і всі палестинські сили опору повністю готові протистояти агресії з повною силою і зірвати вторгнення", - йдеться в повідомленні.

До ранку суботи Газа була майже повністю знеструмлена, інтернет і телефонний зв'язок не працювали понад 12 годин. Телекомунікаційні компанії і Палестинське товариство Червоного Півмісяця заявили, що це сталося в результаті ізраїльських бомбардувань.

Хагарі заявив, що Ізраїль дозволить вантажівкам з їжею, водою і медикаментами в'їхати в Газу в суботу, вказуючи на те, що бомбардування можуть призупинитися, принаймні, в районі кордону з Єгиптом, куди надходить невелика кількість допомоги.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що відключення електроенергії "унеможливлює" доступ машин швидкої допомоги до поранених в Газі.

"Евакуація пацієнтів неможлива за таких обставин, так само як і пошук безпечного укриття", - сказав він у своєму дописі в соціальній мережі X, раніше відомій як Twitter. Він також повідомив, що ВООЗ не змогла зв'язатися зі своїм персоналом і медичними установами.

Родичі людей, захоплених в Ізраїлі під час нападу ХАМАС 7 жовтня, вимагають термінової зустрічі з ізраїльським урядом після того, що вони назвали "найжахливішою з усіх ночей".

  • Раніше армія оборони Ізраїлю заявила, що під час нічного авіаудару загинув керівник військово-повітряних сил ХАМАС Іссам Абу Рукбе та очільник військово-морських сил ХАМАСу Ратаб Абу Цагібан.
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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