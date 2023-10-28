Ізраїль заявив про ліквідацію керівника військово-повітряних сил ХАМАС
Армія оборони Ізраїлю заявила, що під час нічного авіаудару загинув керівник військово-повітряних сил ХАМАС Іссам Абу Рукбе
Про це пише The Times of Israel.
Зазначається, що Іссам Абу Рукбе відповідав за управління дронами, безпілотними літальними апаратами, парапланами, системами виявлення з повітря та протиповітряною обороною терористичної групи ХАМАС.
За словами ЦАХАЛу, він зіграв певну роль у плануванні та здійсненні нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Саме він керував бойовиками, які увійшли на південь Ізраїлю на парапланах, а також в атаках безпілотників на спостережні пости ЦАХАЛу.
- 27 жовтня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до гуманітарного перемир'я в Газі.
- Того ж дня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила, що вона розширює наземні операції в Газі, палестинці заявляють про танкові обстріли.
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