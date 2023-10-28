Ізраїль заявив про ліквідацію керівника військово-повітряних сил ХАМАС

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що Іссам Абу Рукбе відповідав за управління дронами, безпілотними літальними апаратами, парапланами, системами виявлення з повітря та протиповітряною обороною терористичної групи ХАМАС.

За словами ЦАХАЛу, він зіграв певну роль у плануванні та здійсненні нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Саме він керував бойовиками, які увійшли на південь Ізраїлю на парапланах, а також в атаках безпілотників на спостережні пости ЦАХАЛу.