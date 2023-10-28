ЦАХАЛ ліквідував голову ВМС ХАМАСу

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

"За даними розвідки ЦАХАЛу і ISA (ред. - Служба підтримки розвідки), винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по Ратібу Абу Цахібану, командувачу військово-морськими силами ХАМАСу бригади міста Газа", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що саме Цахібан спланував і командував спробою морського проникнення в Ізраїль 24 жовтня, яка була зірвана ізраїльськими військово-морськими силами.

Солдати військово-морських сил та військово-повітряних сил Ізраїлю надали підтримку сухопутним силам ЦАХАЛу, завдавши ударів по численним терористичним цілям ХАМАСу з повітря та моря, йдеться у повідомленні. Серед уражених об’єктів були спостережні пости, пускові установки протитанкових ракет і військовий комплекс.

Пресслужба ЦАХАЛу додала відео удару, внаслідок якого було ліквідовано Ратібу Абу Цахібану.