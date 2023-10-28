"Почався другий етап війни": Нетаньягу висловився про введення нових сухопутних сил у Газу

Про це повідомляє The Times of Israel.

Нетаньягу заявив, що цілі Ізраїлю — знищення військових і управлінських можливостей ХАМАС, а також повернення заручників додому. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю, солдати є частиною спадщини єврейських воїнів, яка налічує 3000 років.

"Ми пам’ятаємо і боремося. Розгромити смертоносного ворога і забезпечити своє існування на нашій землі", - сказав Біньямін Нетаньягу про мету ізраїльських воїнів.

Нетаньягу каже, що рішення про початок наземної атаки було прийнято одноголосно, як військовим кабінетом, так і кабінетом безпеки.