"Почався другий етап війни": Нетаньягу висловився про введення нових сухопутних сил у Газу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що другий етап війни проти ХАМАС розпочався з введенням нових сухопутних сил у Газу
Про це повідомляє The Times of Israel.
Нетаньягу заявив, що цілі Ізраїлю — знищення військових і управлінських можливостей ХАМАС, а також повернення заручників додому. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю, солдати є частиною спадщини єврейських воїнів, яка налічує 3000 років.
"Ми пам’ятаємо і боремося. Розгромити смертоносного ворога і забезпечити своє існування на нашій землі", - сказав Біньямін Нетаньягу про мету ізраїльських воїнів.
Нетаньягу каже, що рішення про початок наземної атаки було прийнято одноголосно, як військовим кабінетом, так і кабінетом безпеки.
- У суботу, 28 жовтня, Ізраїль заявив, що винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 150 підземним цілям на півночі сектора Гази, включаючи тунелі терористів, підземні бойові позиції і додаткові об'єкти підземної інфраструктури.
- Окрім цього армія оборони Ізраїлю заявила, що під час нічного авіаудару загинув керівник військово-повітряних сил ХАМАС Іссам Абу Рукбе та очільник військово-морських сил ХАМАСу Ратаб Абу Цагібан.
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