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Ізраїль відмовився від повномасштабної операції у Газі й продовжує вибіркові удари по ХАМАС, - The New York Times

29 жовтня, 2023 неділя
13:30
Світ Сектор Гази

Плани Ізраїлю щодо повномасштабного наступу на сектор Гази змінились після спільних зусиль міністра оборони США Ллойда Остіна та інших офіційних осіб. ЦАХАЛ продовжує вибіркові удари по ХАМАС

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на анонімних американських чиновників.

Рішення Ізраїлю утриматися від повномасштабного вторгнення в сектор Гази і провести більш обмежені удари, було узгоджене з пропозиціями міністра оборони США Ллойдом Остіном, повідомили американські чиновники 28 жовтня.

Представники адміністрації Байдена попередили, що важко передбачити дії Ізраїлю, оскільки посилення авіаударів і розширене наземне вторгнення за останні три дні свідчать про більш агресивну позицію, але поки що вторгнення ізраїльських сухопутних сил у Газу менше, ніж те, що спочатку описували ізраїльські військові Остіну та іншим вищим військовим США. Початкові плани ізраїльського вторгнення викликали занепокоєння США, які заявили, що ЦАХАЛ ще не готовий розпочати наземне вторгнення.

Остін у телефонній розмові зі міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом наголосив на перегляді того, як ізраїльські сили можуть здійснити наземне вторгнення в Газу, де ХАМАС підтримує заплутану мережу тунелів під густонаселеними районами.

Анонімний чиновник США заявив, що Ізраїль вдосконалив план після коментарів Остіна та інших офіційних осіб. Однак Білий дім наполягає на тому, щоб США не диктували Ізраїлю дії щодо вторгнення в Газу.

Іншими факторами, які могли вплинути на плани Ізраїлю, є тиск щодо переговорів про заручників і внутрішні конфлікти щодо стратегії, місця і часу вторгення між ізраїльськими політичними та військовими лідерами.

Американські чиновники кажуть, що Ізраїль, схоже, проводить поетапну операцію з меншими розвідувальними підрозділами, які просуваються до Гази, щоб знайти бійців ХАМАС, зіткнутися з ними та знайти їх слабкі місця.

  • У суботу, 28 жовтня, Ізраїль заявив, що винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 150 підземним цілям на півночі сектора Гази, включаючи тунелі терористів, підземні бойові позиції і додаткові об'єкти підземної інфраструктури.
  • Окрім цього армія оборони Ізраїлю заявила, що під час нічного авіаудару загинув керівник військово-повітряних сил ХАМАС Іссам Абу Рукбе та очільник військово-морських сил ХАМАСу Ратаб Абу Цагібан.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що другий етап війни проти ХАМАС розпочався з введенням нових сухопутних сил у Газу.
Ізраїль
Палестина
США
Ллойд Остін
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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