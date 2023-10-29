Ізраїль відмовився від повномасштабної операції у Газі й продовжує вибіркові удари по ХАМАС, - The New York Times

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на анонімних американських чиновників.

Рішення Ізраїлю утриматися від повномасштабного вторгнення в сектор Гази і провести більш обмежені удари, було узгоджене з пропозиціями міністра оборони США Ллойдом Остіном, повідомили американські чиновники 28 жовтня.

Представники адміністрації Байдена попередили, що важко передбачити дії Ізраїлю, оскільки посилення авіаударів і розширене наземне вторгнення за останні три дні свідчать про більш агресивну позицію, але поки що вторгнення ізраїльських сухопутних сил у Газу менше, ніж те, що спочатку описували ізраїльські військові Остіну та іншим вищим військовим США. Початкові плани ізраїльського вторгнення викликали занепокоєння США, які заявили, що ЦАХАЛ ще не готовий розпочати наземне вторгнення.

Остін у телефонній розмові зі міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом наголосив на перегляді того, як ізраїльські сили можуть здійснити наземне вторгнення в Газу, де ХАМАС підтримує заплутану мережу тунелів під густонаселеними районами.

Анонімний чиновник США заявив, що Ізраїль вдосконалив план після коментарів Остіна та інших офіційних осіб. Однак Білий дім наполягає на тому, щоб США не диктували Ізраїлю дії щодо вторгнення в Газу.

Іншими факторами, які могли вплинути на плани Ізраїлю, є тиск щодо переговорів про заручників і внутрішні конфлікти щодо стратегії, місця і часу вторгення між ізраїльськими політичними та військовими лідерами.

Американські чиновники кажуть, що Ізраїль, схоже, проводить поетапну операцію з меншими розвідувальними підрозділами, які просуваються до Гази, щоб знайти бійців ХАМАС, зіткнутися з ними та знайти їх слабкі місця.