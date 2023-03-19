Ізраїль обстріляли з району сектора Гази

Про це пишуть The Jerusalem Post.

У суботу ввечері Ізраїль опинився під ракетним обстрілом з району сектора Гази, ракета впала на відкритій місцевості на півдні Ізраїлю, увімкнувши сирени в Нахаль-Озі, що поблизу сектора.

"Ракетний обстріл стався всього через два дні після того, як два командири місцевих осередків терористичних угруповань "Ісламський джихад" і ХАМАС в Дженіні були вбиті в зіткненнях з ізраїльськими військами", - зазначили журналісти.