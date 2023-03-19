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Ізраїль обстріляли з району сектора Гази

19 березня, 2023 неділя
07:32
Світ

У суботу ввечері, 18 березня, ракета, випущена з сектора Газа, влучила у відкриту місцевість і впала на півдні Ізраїлю

Про це пишуть The Jerusalem Post.

У суботу ввечері Ізраїль опинився під ракетним обстрілом з району сектора Гази, ракета впала на відкритій місцевості на півдні Ізраїлю, увімкнувши сирени в Нахаль-Озі, що поблизу сектора.

"Ракетний обстріл стався всього через два дні після того, як два командири місцевих осередків терористичних угруповань "Ісламський джихад" і ХАМАС в Дженіні були вбиті в зіткненнях з ізраїльськими військами", - зазначили журналісти.

  • Нагадаємо, 7 березня повідомлялося, що Ізраїль завдав авіаудару по базі та складах ополченців, яких підтримує Іран, біля аеропорту Алеппо: загинули 3 людини та виведено з ладу летовище.
Ізраїль
ракетний удар
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