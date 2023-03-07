Ізраїль завдав авіаудару по базі проіранських ополченців біля аеропорту Алеппо: загинули 3 людини
Ізраїль завдав авіаудару по базі та складах ополченців, яких підтримує Іран, біля аеропорту Алеппо: загинули 3 людини та виведено з ладу летовище
Про це повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR).
Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії і має мережу джерел у Сирії, повідомила, що в результаті авіаудару було вбито "сирійського офіцера і дві людини невідомої національності".
Джерела SOHR повідомили, що кілька ракет влучили в міжнародний аеропорт Алеппо вранці у вівторок, 7 березня, що завдало значних збитків і вивело аеропорт з ладу. Однак про жертви наразі не повідомляється.
Напередодні, 6 вересня, троє підтримуваних Іраном несирійських ополченців були вбиті та ще п’ятеро були поранені в результаті ізраїльських ударів по складах підтримуваних Іраном ополченців поблизу району Аль-Малікія, поблизу міжнародного аеропорту Алеппо. Удари знищили склади та спричинили великі пожежі. Крім того, щонайменше дві ракети влучили в злітно-посадкову смугу міжнародного аеропорту Алеппо, завдавши значних збитків і вивівши аеропорт з ладу.
Варто зазначити, що це вже четверта атака Ізраїлю на території Сирії за 2023 рік.
Агентство SANA повідомляє, що Міжнародний аеропорт Алеппо виведено з ладу внаслідок удару Ізраїлю. Зазначається, що ізраїльська атака з боку Середземного моря відбулася вночі у вівторок.
Міністерство транспорту Сирії уточнило, що всі рейси, зокрема гуманітарні, перенаправлені в аеропорти Дамаска та Латакії.
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