Про це повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR).

Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії і має мережу джерел у Сирії, повідомила, що в результаті авіаудару було вбито "сирійського офіцера і дві людини невідомої національності".

Джерела SOHR повідомили, що кілька ракет влучили в міжнародний аеропорт Алеппо вранці у вівторок, 7 березня, що завдало значних збитків і вивело аеропорт з ладу. Однак про жертви наразі не повідомляється.

Напередодні, 6 вересня, троє підтримуваних Іраном несирійських ополченців були вбиті та ще п’ятеро були поранені в результаті ізраїльських ударів по складах підтримуваних Іраном ополченців поблизу району Аль-Малікія, поблизу міжнародного аеропорту Алеппо. Удари знищили склади та спричинили великі пожежі. Крім того, щонайменше дві ракети влучили в злітно-посадкову смугу міжнародного аеропорту Алеппо, завдавши значних збитків і вивівши аеропорт з ладу.

Варто зазначити, що це вже четверта атака Ізраїлю на території Сирії за 2023 рік.

Агентство SANA повідомляє, що Міжнародний аеропорт Алеппо виведено з ладу внаслідок удару Ізраїлю. Зазначається, що ізраїльська атака з боку Середземного моря відбулася вночі у вівторок.

Міністерство транспорту Сирії уточнило, що всі рейси, зокрема гуманітарні, перенаправлені в аеропорти Дамаска та Латакії.