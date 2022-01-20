Ізраїль придбає у Німеччини три підводні човни класу "Дакар": це посилить спроможності флоту
Ізраїль підписав угоду із Німеччиною про придбання трьох підводних човнів загальною вартістю 3,4 млрд дол
Про це повідомляє Associated Press.
Як зазначає міністерство оборони Ізраїлю, країна придбає підводні човни класу "Дакар" виробництва ThyssenKrupp.
Міністр оборони Бенні Ганц заявив, що це "посилить спроможності флоту та сприятиме перевазі Ізраїлю у безпековій сфері в регіоні".
За його словами, частину вартості субмарин покриє німецький уряд.
Відомо, що угоду підписано на тлі розслідування корупційної діяльності попереднього уряду Ізраїлю, зокрема щодо закупівлі підводних човнів.
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