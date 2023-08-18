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Ізраїль продовжив медичне страхування для біженців з України до кінця року

18 серпня, 2023 п'ятниця
14:30
Суспільство ізраїль україна

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у п'ятницю, 18 серпня, повідомив, що країна продовжила медичне страхування для українських біженців до кінця 2023 року

Про це він написав у соцмережі X (twitter). 

"Медичне страхування для українських біженців в Ізраїлі продовжено до кінця 2023 року. Про таке рішення оголосив сьогодні офіс прем'єр-міністра Ізраїлю", - зазначив він. 

  • 10 серпня посольство України в Ізраїлі повідомило, уряд країни припинив фінансування програми безоплатного медичного страхування та обслуговування для українських біженців.
  • Тоді очільник дипломатичного відомства Євген Корнійчук заявив: "Мало того, що ізраїльський уряд відмовляється продавати Україні засоби захисту від вбивства наших громадян росіянами, - тепер Ізраїль також припиняє надання медичної допомоги біженцям, які втекли до Ізраїлю від загрози жорстокого вбивства з боку росіян".
  • 14 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з ізраїльським колегою Елі Коеном скасування медстрахування для українців. Кулеба зазначив, що ця проблема буде вирішена найближчим часом.
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