Кулеба: Ізраїль продовжить безоплатне медстрахування для українських біженців
Безплатне медстрахування для українців, яке Ізраїль скасував, було темою розмови між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та ізраїльським колегою Елі Коеном
Про це інформує очільник української дипломатії.
Ізраїль запевнив, що для українців надалі діятиме безоплатне медичне страхування.
"Проблема буде вирішена найближчим часом. Я дякую моєму ізраїльському колезі, який особисто цим опікується", - наголосив Кулеба.
Нагадаємо, уряд Ізраїлю припинив фінансування програми безоплатного медичного страхування та обслуговування для українських біженців, повідомило 10 серпня Посольство України в Ізраїлі.
Тоді очільник дипломатичного відомства Євген Корнійчук заявив: "Мало того, що ізраїльський уряд відмовляється продавати Україні засоби захисту від вбивства наших громадян росіянами, - тепер Ізраїль також припиняє надання медичної допомоги біженцям, які втекли до Ізраїлю від загрози жорстокого вбивства з боку росіян".
- Також 12 серпня ЗМІ із посиланням на джерела писали, що Україна може призупинити дію безвізового режиму з Ізраїлем.
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