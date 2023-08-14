Про це інформує очільник української дипломатії.

Ізраїль запевнив, що для українців надалі діятиме безоплатне медичне страхування.

"Проблема буде вирішена найближчим часом. Я дякую моєму ізраїльському колезі, який особисто цим опікується", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю припинив фінансування програми безоплатного медичного страхування та обслуговування для українських біженців, повідомило 10 серпня Посольство України в Ізраїлі.

Тоді очільник дипломатичного відомства Євген Корнійчук заявив: "Мало того, що ізраїльський уряд відмовляється продавати Україні засоби захисту від вбивства наших громадян росіянами, - тепер Ізраїль також припиняє надання медичної допомоги біженцям, які втекли до Ізраїлю від загрози жорстокого вбивства з боку росіян".