ЗМІ: Україна може запинити безвіз з Ізраїлем та попросити виключити країну із зустрічей "Рамштайну"
Україна може призупинити дію безвізового режиму з Ізраїлем, а також звернутися до союзників із проханням виключити Ізраїль із зустрічей Контактної групи щодо оборони України
Про це повідомляє видання РБК-Україна із посиланням на джерело в дипломатичних колах.
"Уряд зараз розглядає призупинення безвізу", - сказав співрозмовник видання.
Як пояснило джерело, таке питання розглядається, зокрема, через проблеми зі ставленням ізраїльської влади до українців, які їдуть в Ізраїль.
Зокрема зазначається, що днями уряд Ізраїлю вирішив скасувати медичне страхування для біженців з України. В українському посольстві закликали ізраїльських міністрів переглянути це рішення.
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Відомо, що у вересні юдеї святкують юдейський Новий рік, свято Рош га-Шана. У цей період тисячі хасидів-паломників з'їжджаються в Україну, щоб відвідати Умань, де знаходиться могила цадика Нахмана. Призупинення безвізу може вплинути на це щорічне паломництво.
Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі виданню заявив, що міністерство наразі не підтверджує інформацію про плани призупинити безвіз з Ізраїлем.
Ізраїль та зустрічі "Рамштайн"
Про це пише видання Kyiv Post з посиланням на джерело в Раді національної безпеки та оборони України.
За даними видання, пояснюється така можлива ініціатива стосовно Тель-Авіва "недружніми діями щодо України та проросійської позиції на міжнародній арені".
"Ізраїльська влада ніколи не надавала жодної реальної допомоги. Натомість інформація, отримана під час зустрічей, використовується Ізраїлем у своїх інтересах", - цитує видання джерело в РНБО.
Як додав чиновник, українська сторона вважає, що існує "реальна небезпека" того, що інформація, що обговорювалася з Ізраїлем на зустрічах у "Рамштайні", "ймовірно, потрапить у розпорядження держави-агресора".
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