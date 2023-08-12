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ЗМІ: Україна може запинити безвіз з Ізраїлем та попросити виключити країну із зустрічей "Рамштайну"

12 серпня, 2023 субота
06:37
Війна з Росією ізраїль україна

Україна може призупинити дію безвізового режиму з Ізраїлем, а також звернутися до союзників із проханням виключити Ізраїль із зустрічей Контактної групи щодо оборони України

Про це повідомляє видання РБК-Україна із посиланням на джерело в дипломатичних колах.

"Уряд зараз розглядає призупинення безвізу", - сказав співрозмовник видання.

Як пояснило джерело, таке питання розглядається, зокрема, через проблеми зі ставленням ізраїльської влади до українців, які їдуть в Ізраїль.

Зокрема зазначається, що днями уряд Ізраїлю вирішив скасувати медичне страхування для біженців з України. В українському посольстві закликали ізраїльських міністрів переглянути це рішення.

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Відомо, що у вересні юдеї святкують юдейський Новий рік, свято Рош га-Шана. У цей період тисячі хасидів-паломників з'їжджаються в Україну, щоб відвідати Умань, де знаходиться могила цадика Нахмана. Призупинення безвізу може вплинути на це щорічне паломництво.

Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі виданню заявив, що міністерство наразі не підтверджує інформацію про плани призупинити безвіз з Ізраїлем.

Ізраїль та зустрічі "Рамштайн"

Про це пише видання Kyiv Post з посиланням на джерело в Раді національної безпеки та оборони України.

За даними видання, пояснюється така можлива ініціатива стосовно Тель-Авіва "недружніми діями щодо України та проросійської позиції на міжнародній арені".

"Ізраїльська влада ніколи не надавала жодної реальної допомоги. Натомість інформація, отримана під час зустрічей, використовується Ізраїлем у своїх інтересах", - цитує видання джерело в РНБО.

Як додав чиновник, українська сторона вважає, що існує "реальна небезпека" того, що інформація, що обговорювалася з Ізраїлем на зустрічах у "Рамштайні", "ймовірно, потрапить у розпорядження держави-агресора".

  • У січні міністр оборони Олексій Резніков казав, що Україна намагається переконати Ізраїль облишити політику нейтральності в умовах російсько-української війни й розпочати співпрацю, однак поки що безуспішно.
  • 23 червня Нетаньягу заявив, що його країна співчуває Україні, але зброю не надасть через побоювання, що вона може потрапити до Ірану.
  • 29 червня Біньямін Нетаньягу сказав, що його країна не надасть Україні систему ППО "Залізний купол" із тих же міркувань, з яких не надає зброю.
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