Нетаньягу заявив, що Ізраїль не надасть Україні зброю, бо вона може опинитися в Ірану
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна співчуває Україні, але зброю не надасть через побоювання, що вона може потрапити до Ірану
Про це він сказав в інтерв'ю газеті The Jerusalem Post.
Відповідаючи на запитання щодо допомоги Ізраїлю Україні, Нетаньягу повторив тезу про те, що його країна з огляду на географічне положення має менше можливостей надавати підтримку, ніж європейські країни.
"Я думаю, що Ізраїль перебуває в особливій ситуації, яка відрізняється від, скажімо, Польщі, Німеччини, Франції чи будь-якої із західних країн, які допомагають Україні. По-перше, ми маємо близький військовий кордон з Росією. Наші пілоти літають поруч із російськими в небі Сирії", - сказав Нетаньягу.
До того ж, він боїться, що зброя може потрапити до рук іранців і буде використана проти Ізраїлю.
"По-друге, ми також стурбовані тим, що будь-які системи, які ми надамо Україні, будуть використані проти нас, оскільки вони можуть потрапити в руки Ірану та бути використані проти нас", - додав політик.
При цьому він наголосив, що співчуває українцям.
"Очевидно, ми сумуємо за трагедією, яка відбувається в Україні, за цією жахливою втратою людських життів. Ми б хотіли, щоб це закінчилося", - сказав Нетаньягу.
- У січні міністр оборони Олексій Резніков казав, що Україна намагається переконати Ізраїль облишити політику нейтральності в умовах російсько-української війни й розпочати співпрацю, однак поки що безуспішно.
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