Прем’єр-міністр Ізраїлю пояснив, чому його країна не надає Україні озброєння
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна надає Україні гуманітарну допомогу, але не може передавати зброю через складні відносини з РФ
Про це він сказав на спільній пресконференції з канцлером Олафом Шольцем 16 березня, передає Укрінформ.
"Ми підтримуємо Україну не лише гуманітарними засобами, але також надаємо допомогу в цивільній обороні", - сказав Нетаньягу.
Він пояснив, що йдеться про системи раннього попередження про повітряні загрози. Ізраїль, за словами очільника уряду, має дуже сучасні розробки в цій галузі, що дозволяють зменшити ризики для населення в разі повітряної атаки. За допомогою мобільного застосунку, який можна завантажити на смартфон, люди можуть отримати інформацію про можливі місця ударів ракет, що дозволяє їм швидко та ефективно діяти в таких ситуаціях.
"Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, а також в інших галузях", - запевнив прем’єр.
Пояснюючи причину відмови передати Україні озброєння, він послався на "складну ситуацію" для Тель-Авіва. Згідно з домовленістю, якої кілька років тому дійшли ізраїльська і російська сторони на рівні урядів і армій, ізраїльські та російські пілоти літають поблизу сирійського повітряного простору, що запобігає відкриттю Іраном "третього фронту" для Ізраїлю. Європейські країни не мають цієї проблеми, зауважив Нетаньягу.
"Але в рамках цих обмежень, у рамках цих міркувань ми намагаємося надавати гуманітарну та оборонну підтримку Україні, яка відбувається також поки ми тут говоримо", - запевнив він.
Канцлер Шольц зі свого боку подякував Ізраїлю за ту допомогу, яку він надає Україні.
"Німеччина, Європа, Ізраїль – ми всі міцно стоїмо на боці України", - підкреслив Шольц.
- У січні міністр оборони Олексій Резніков казав, що Україна намагається переконати Ізраїль облишити політику нейтральності в умовах російсько-української війни й розпочати співпрацю, однак поки що безуспішно.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.17
Купівля 38.17Продаж 38.94
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 41
- Актуальне
- Важливе