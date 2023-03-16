Про це він сказав на спільній пресконференції з канцлером Олафом Шольцем 16 березня, передає Укрінформ.

"Ми підтримуємо Україну не лише гуманітарними засобами, але також надаємо допомогу в цивільній обороні", - сказав Нетаньягу.

Він пояснив, що йдеться про системи раннього попередження про повітряні загрози. Ізраїль, за словами очільника уряду, має дуже сучасні розробки в цій галузі, що дозволяють зменшити ризики для населення в разі повітряної атаки. За допомогою мобільного застосунку, який можна завантажити на смартфон, люди можуть отримати інформацію про можливі місця ударів ракет, що дозволяє їм швидко та ефективно діяти в таких ситуаціях.

"Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, а також в інших галузях", - запевнив прем’єр.

Пояснюючи причину відмови передати Україні озброєння, він послався на "складну ситуацію" для Тель-Авіва. Згідно з домовленістю, якої кілька років тому дійшли ізраїльська і російська сторони на рівні урядів і армій, ізраїльські та російські пілоти літають поблизу сирійського повітряного простору, що запобігає відкриттю Іраном "третього фронту" для Ізраїлю. Європейські країни не мають цієї проблеми, зауважив Нетаньягу.

"Але в рамках цих обмежень, у рамках цих міркувань ми намагаємося надавати гуманітарну та оборонну підтримку Україні, яка відбувається також поки ми тут говоримо", - запевнив він.

Канцлер Шольц зі свого боку подякував Ізраїлю за ту допомогу, яку він надає Україні.

"Німеччина, Європа, Ізраїль – ми всі міцно стоїмо на боці України", - підкреслив Шольц.