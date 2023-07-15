Нетаньягу - політичний хижак: ті, хто грають за його правилами, завжди програють, - ізраїльський політолог Зайден
Аріє Зайден, ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛу, зазначив, що на даному етапі в Ізраїлі немає таких політиків як Нетаньягу
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Десь років 15 тому Нетаньягу говорив, що він макіавелліст (макіавеллізм - використання хитрості й лукавства в керуванні державою, про що йшлося в працях італійського дипломата і письменника епохи Відродження Нікколо Макіавеллі – ред.). Коли ми бачимо, як Нетаньягу працює з 1994 року і до сьогодні, то дійсно він макіавелліст. Бо Нетаньягу кожного разу до себе бере людей, які мають якусь певну політичну силу, потім здобуває з ними коаліцію. Він дає їм такі пости, на яких вони не можуть набрати політичної ваги, а далі через раз їх міняє", - розказав ізраїльський політолог.
Аріє Зайден навів приклад, що зараз Нетаньягу взяв до себе людей, які є ярими націоналістами, давши їм міністерство внутрішніх справ та внутрішньої безпеки, але вони нічого не можуть зробити, бо потрібно 5-10 років для змін.
"Ті, хто грають за правилами Нетаньягу, завжди програють. Нетаньягу - акула, політичний хижак, який вміє грати у цю гру. А інших таких в Ізраїлю на даному етапі немає", - підкреслив Зайден.
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