Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що ізраїльського прем'єра доправили в медцентр "Шиба" в місті Рамат-Ган.

"Його стан добрий, і він проходить медичні тести", - повідомили в канцелярії прем'єр-міністра.

Згодом в офісі прем'єр-міністра повідомили про причину його поганого самопочуття - зневоднення від перегріву на сонці.

"Прем'єр-міністр провів кілька годин у спеку вчора на Галілейському морі. Сьогодні він скаржився на легке запаморочення, тому лікар порекомендував йому приїхати до Шиби. Початкові тести повернулися в норму, нічого поганого не виявлено. За рекомендацією лікарів прем'єр-міністру проводяться планові обстеження", - йдеться у повідомленні.

73-річного прем'єра Ізраїлю привезли на автоколоні з його будинку в Кейсарії, де він проводив вихідні.