Нетаньягу терміново госпіталізували, - ЗМІ
У суботу, 15 липня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скаржився на погане самопочуття, його доправили у відділення невідкладної допомоги медичного центру
Про це повідомляє The Times of Israel.
Зазначається, що ізраїльського прем'єра доправили в медцентр "Шиба" в місті Рамат-Ган.
"Його стан добрий, і він проходить медичні тести", - повідомили в канцелярії прем'єр-міністра.
Згодом в офісі прем'єр-міністра повідомили про причину його поганого самопочуття - зневоднення від перегріву на сонці.
"Прем'єр-міністр провів кілька годин у спеку вчора на Галілейському морі. Сьогодні він скаржився на легке запаморочення, тому лікар порекомендував йому приїхати до Шиби. Початкові тести повернулися в норму, нічого поганого не виявлено. За рекомендацією лікарів прем'єр-міністру проводяться планові обстеження", - йдеться у повідомленні.
73-річного прем'єра Ізраїлю привезли на автоколоні з його будинку в Кейсарії, де він проводив вихідні.
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