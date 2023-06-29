Про це він сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"У нас є побоювання, яких, я думаю, немає у когось із західних союзників України", - сказав ізраїльський прем'єр.

За його словами, Ізраїль не хоче, аби зброя була захоплена й передана Ірану для копіювання технології.

"Якби ця система потрапила в руки Ірану, то мільйони ізраїльтян залишилися б беззахисними перед загрозою", - заявив Нетаньягу.

Система "Залізний купол" служить для захисту цивільного населення й здатна перехоплювати ракети, БПЛА й артилерійські снаряди, зокрема "гради". Також вона здатна вражати літаки на висоті до 10 км. Була розроблена спільно з американцями, взята на озброєння й уперше розгорнута в 2011 році.