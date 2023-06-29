Нетаньягу пояснив, чому не надасть Україні "Залізний купол" для захисту неба
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав, що його країна не надасть Україні систему ППО "Залізний купол" із тих же міркувань, з яких не надає зброю
Про це він сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal.
"У нас є побоювання, яких, я думаю, немає у когось із західних союзників України", - сказав ізраїльський прем'єр.
За його словами, Ізраїль не хоче, аби зброя була захоплена й передана Ірану для копіювання технології.
"Якби ця система потрапила в руки Ірану, то мільйони ізраїльтян залишилися б беззахисними перед загрозою", - заявив Нетаньягу.
Система "Залізний купол" служить для захисту цивільного населення й здатна перехоплювати ракети, БПЛА й артилерійські снаряди, зокрема "гради". Також вона здатна вражати літаки на висоті до 10 км. Була розроблена спільно з американцями, взята на озброєння й уперше розгорнута в 2011 році.
- У січні міністр оборони Олексій Резніков казав, що Україна намагається переконати Ізраїль облишити політику нейтральності в умовах російсько-української війни й розпочати співпрацю, однак поки що безуспішно.
- 23 червня Нетаньягу заявив, що його країна співчуває Україні, але зброю не надасть через побоювання, що вона може потрапити до Ірану.
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