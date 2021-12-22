Ізраїль став першою державою, де дозволили вакцинацію четвертою дозою вакцини від COVID-19

Про це пише The Guardian.



Четверту дозу вакцини можна буде отримати за чотири місяці після третьої.



"Громадяни Ізраїлю першими у світі отримали третю дозу вакцини від COVID-19, і ми будемо першопрохідцями також і з четвертою дозою вакцини", - заявив прем’єр-міністр країни Нафталі Беннет.



Прем'єр-міністр повідомив про це після наради уряду щодо боротьби з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон".



За його словами, це "чудова новина, яка допоможе впоратися з хвилею Омікрону, що захопила світ".



МОЗ країни вже готується до вакцинальної кампанії четвертою дозою.



The Guardian наголошує, що таке рішення ухвалили після першого в Ізраїлі летального випадку від штаму "Омікрон". Його зафіксували 21 грудня в лікарні міста Беер-Шева. У медзакладі розповіли, що хвороба стрімко розвивалася на тлі хронічних захворювань.



Усього в Ізраїлі виявили щонайменше 340 інфікувань на "Омікрон". Країна закрила кордони на в'їзд зі США, Німеччини, Італії, Туреччини й Канади.

Нагадаємо, ВООЗ схвалила екстрене використання вакцини від коронавірусу Nuvaxoid.

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