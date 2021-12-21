ВООЗ схвалила екстрене використання вакцини від коронавірусу Nuvaxoid
У вівторок, 21 грудня, Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для екстреного використання вакцину від COVID-19 Nuvaxovid компанії Novavax
Про це повідомляється у заяві ВООЗ.
Розроблена компанією Novavax та Коаліцією за інновації у забезпеченні готовності до епідемій (CEPI), Nuvaxovid стала десятою вакциною від коронавірусу, яку ВООЗ дозволив для екстреного використання.
Раніше, 17 грудня, ВООЗ також схвалила для екстреного використання вакцину Covovax від Novavax.
Обидві вакцини виготовляються за однаковими технологіями. Вони вимагають введення двох доз і зберігаються при температурі охолодження від 2 до 8 °C.
- У понеділок, 20 грудня, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дало дозвіл на продаж вакцини проти COVID-19 Nuvaxovid компанії Novavax.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.11
Купівля 27.11Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.5Продаж 30.9
- Актуальне
- Важливе