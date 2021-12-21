ВООЗ схвалила екстрене використання вакцини від коронавірусу Nuvaxoid

Про це повідомляється у заяві ВООЗ.



Розроблена компанією Novavax та Коаліцією за інновації у забезпеченні готовності до епідемій (CEPI), Nuvaxovid стала десятою вакциною від коронавірусу, яку ВООЗ дозволив для екстреного використання.



Раніше, 17 грудня, ВООЗ також схвалила для екстреного використання вакцину Covovax від Novavax.



Обидві вакцини виготовляються за однаковими технологіями. Вони вимагають введення двох доз і зберігаються при температурі охолодження від 2 до 8 °C.

У понеділок, 20 грудня, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дало дозвіл на продаж вакцини проти COVID-19 Nuvaxovid компанії Novavax.