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Регулятор ЄС схвалив вакцину Novavax проти COVID-19

20 грудня, 2021 понедiлок
17:49
Коронавірус Вакцина

У понеділок, 20 грудня, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дало дозвіл на продаж вакцини проти COVID-19 Nuvaxovid компанії Novavax для запобігання COVID-19 у дорослих

Про це йдеться у заяві регулятора.

"Після ретельної оцінки комітет EMA з лікарських засобів для людини (CHMP) консенсусом дійшов висновку, що дані про вакцину є надійними та відповідають критеріям ефективності, безпеки та якості ЄС", - повідомляє EMA.

Вакцина на основі білка "підтримає кампанії з вакцинації в країнах-членах ЄС під час вирішальної фази пандемії", вважає агентство.

За результатами двох кінічних досліджень, у яких взяли участь понад 45 тис. осіб, Nuvaxovid був ефективним для запобігання COVID-19 у людей від 18 років.

Побічні ефекти, які спостерігалися під час досліджень при застосуванні препарату, зазвичай були легкими або помірними і зникали через кілька днів після вакцинації. Найпоширенішими з них були чутливість або біль у місці ін’єкції, головний біль, втома, біль у м’язах, загальне погане самопочуття, біль у суглобах, нудота чи блювота.

На відміну від інших препаратів проти коронавірусу, вакцина Novavax не потребує зберігання при екстремально холодних температурах.

Після офіційного схвалення Європейської комісії Novavax стане п’ятою вакциною проти COVID-19, яку схвалять для використання в 27 країнах.

  • Нагадаємо, 18 листопада Європейське агентство лікарських засобів (EMA) почало прискорений розгляд заявки компанії Novavax на реєстрацію в ЄС вакцини від COVID-19.

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