ЄС у прискореному режимі розглядає заявку на реєстрацію індійської вакцини Novavax

Про це повідомляється в заяві EMA.



Регулятор розглядає можливість дозволити в Європі використання індійської вакцини Nuvaxovid від компанії Novavax.



Якщо випробування покажуть ефективність і безпечність вакцини, її можуть схвалити протягом кількох тижнів.



У червні 2021 року компанія Novavax заявила, що розроблена нею вакцина показує ефективність 90%.



Наразі у ЄС використовують чотири вакцини: Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca та Pfizer.

Нагадаємо, у Європі триває зростання захворюваності на коронавірус: 17 листопада Німеччина та Чехія зареєстрували максимальну кількість заражень за весь час пандемії, а в Австрії запровадили локдаун для невакцинованих.Раніше, 16 листопада , компанія Moderna подала заявку на реєстрацію дитячої COVID-вакцини у Канаді.