ЄС у прискореному режимі розглядає заявку на реєстрацію індійської вакцини Novavax
Європейське агентство лікарських засобів (EMA) почало прискорений розгляд заявки компанії Novavax на реєстрацію в ЄС вакцини від COVID-19
Про це повідомляється в заяві EMA.
Регулятор розглядає можливість дозволити в Європі використання індійської вакцини Nuvaxovid від компанії Novavax.
Якщо випробування покажуть ефективність і безпечність вакцини, її можуть схвалити протягом кількох тижнів.
У червні 2021 року компанія Novavax заявила, що розроблена нею вакцина показує ефективність 90%.
Наразі у ЄС використовують чотири вакцини: Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca та Pfizer.
Раніше, 16 листопада, компанія Moderna подала заявку на реєстрацію дитячої COVID-вакцини у Канаді.
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