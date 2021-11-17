Німеччина та Чехія зареєстрували нові максимуми заражень за весь час пандемії

Про це повідомляють Інститут Роберта Коха та IDNES.



У Німеччині16 листопада зареєстрували 52 826 нових заражень COVID-19, померли 294 людини.



Під час попередніх хвиль пандемії восени 2020 року та навесні 2021 максимальним показником було близько 30 тис. хворих за добу.



Близько 67% громадян Німеччини повністю вакциновані, 4 млн отримали третю бустерну дозу.



У Чехії 16 листопада також зафіксовано антирекорд добової захворюваності - 22 479 заражень. Через ускладнення хвороби впродовж доби померли 84 пацієнти.



Востаннє в Чехії реєстрували максимальний добовий показник заражень у січні поточного року - понад 17 тис. випадків.



Уряд Чехії планує посилити карантин через нову хвилю епідемії.



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