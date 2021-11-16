Moderna подала заявку на реєстрацію дитячої COVID-вакцини

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Канади.



"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я Канади отримало подання від Moderna про отримання дозволу на використання своєї вакцини Spikevax COVID-19 у дітей віком від 6 до 11 років. Як і у випадку з усіма вакцинами проти COVID-19, Департамент надасть пріоритет розгляду цієї заявки, зберігаючи при цьому високі наукові стандарти безпеки, ефективності та якості", - йдеться у повідомленні.



Препарат Spikevax дозволять використовувати лише тоді, коли науковий огляд доведе безпечність та користь вакцини, які переважають над ризиками. Під час огляду врахують результати клінічних досліджень та інформацію про вплив COVID-19 на здоров’я дітей у Канаді.



Зазначається, що це вже друга вакцина для дітей, яку перевіряють у відомстві. У жовтні 2021 року таку ж заявку подавали щодо вакцини Pfizer-BioNTech Comirnaty. Зараз міністерство розглядає це подання.

"Дослідження вакцини Moderna Spikevax тривають у дітей віком до 6 років, інші виробники також тестують свої вакцини на дітях різного віку. Міністерство чекає дані для різних вікових груп, щоб переглянути їх у найближчі місяці", - йдеться у повідомленні.



Як повідомлялося раніше, Pfizer підписав договір, який зробить препарат від COVID-19 доступнішим для 53% людства.

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