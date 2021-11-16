Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Moderna подала заявку на реєстрацію дитячої COVID-вакцини

Moderna подала заявку на реєстрацію дитячої COVID-вакцини

16 листопада, 2021 вiвторок
21:10
Світ вакцинація діти

Американська компанія Moderna подала заявку на реєстрацію дитячої вакцини від COVID-19 у Канаді

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Канади.

"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я Канади отримало подання від Moderna про отримання дозволу на використання своєї вакцини Spikevax COVID-19 у дітей віком від 6 до 11 років. Як і у випадку з усіма вакцинами проти COVID-19, Департамент надасть пріоритет розгляду цієї заявки, зберігаючи при цьому високі наукові стандарти безпеки, ефективності та якості", - йдеться у повідомленні.

Препарат Spikevax дозволять використовувати лише тоді, коли науковий огляд доведе безпечність та користь вакцини, які переважають над ризиками. Під час огляду врахують результати клінічних досліджень та інформацію про вплив COVID-19 на здоров’я дітей у Канаді. 

Зазначається, що це вже друга вакцина для дітей, яку перевіряють у відомстві. У жовтні 2021 року таку ж заявку подавали щодо вакцини Pfizer-BioNTech Comirnaty. Зараз міністерство розглядає це подання.

"Дослідження вакцини Moderna Spikevax тривають у дітей віком до 6 років, інші виробники також тестують свої вакцини на дітях різного віку. Міністерство чекає дані для різних вікових груп, щоб переглянути їх у найближчі місяці", - йдеться у повідомленні.
 

  • Як повідомлялося раніше, Pfizer підписав договір, який зробить препарат від COVID-19 доступнішим для 53% людства.
 
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
вакцина
пандемія
Коронавірус
COVID-19
Moderna
Читайте також:
14 листопада, 2021 неділя
ЗСУ: ті, хто маскується під мігрантів з Білорусі, на кордоні будуть знищуватися
Анна Маляр
16 листопада, 2021 вiвторок
Війська РФ біля кордону: у Міноборони спрогнозували терміни початку кризи
Московський Кремль
14 листопада, 2021 неділя
В РФ озвучили новий план щодо України: "Військовий переворот у Києві, потім референдум про Союзну державу"
Київ
+1
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.31
    Купівля 26.31
    Продаж 26.57
  • EUR
    Купівля 29.85
    Продаж 30.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
16 листопада
22:46
Руслан Малиновський (праворуч)
Боснія і Герцеговина - Україна 0:0: онлайн-трансляція вирішального матчу відбору ЧС-2022
22:36
Денис Монастирський
Монастирський у розмові із комісаром ЄС: Є всі підстави чекати ймовірної ескалації та нарощення мігрантів на українсько-білоруському кордоні
22:23
Флойд Мейвезер
Багато людей під час прогулянки рахують кроки, а я — готівку, - легенда боксу Мейвезер
21:59
Uber Shuttle
Сервіс Uber Shuttle припиняє роботу у Києві
21:53
Олександр Кокорін
Шевченко відмовився від трансферу скандального футболіста з Росії
21:49
Ексклюзив
Павло Клімкін
Путіну потрібно від 2 до 4 місяців для повномасштабного вторгнення на територію України, - Клімкін
21:30
астероїд
До Землі наближається астероїд більший за Біг-Бен
21:21
Сауль Альварес
Найкращий боксер світу пожертвував $1 млн для онкохворих дітей
20:57
школа
Учні початкової школи можуть повернутися за парти вже наступного тижня, - Кличко
20:51
Соцмережі про "Вовину тисячу" для вакцинованих
Вже не Юліна: соцмережі про "Вовину тисячу" для COVID-вакцинованих
20:42
обстріли на Донбасі
Окупанти зруйнували житловий будинок у Мар'їнці, обстріл вели з мінометів
20:29
Збірна України
Боснія і Герцеговина - Україна: стартові склади команд на вирішальний матч відбору ЧС-2022
20:18
Андрій Лунін
В Іспанії назвали клуби, які хочуть підписати українського воротаря "Реалу" Луніна
20:17
На Луганщині у поліцейському відділенні знайшли тіло 24-річного патрульного, підозрюваного у вбивстві затримали
19:55
газопровод
Україна матиме прямий доступ до всіх документів про сертифікацію "Північного потоку-2" і зможе їх оскаржити, - Макогон
19:50
Євген Коноплянка
"Поліцейський з Рубльовки", - Коноплянка збентежив вболівальників назвою улюбленого серіалу
19:46
Франція розібрала стихійний табір мігрантів під Дюнкерком
19:33
Міралем П'янич
Боснія і Герцеговина втратила ключового футболіста за декілька годин до матчу з Україною
19:30
Наталка Діденко
Українцям слід очікувати туман і морози, - синоптик Наталка Діденко
19:13
Ілля Кива
Нардепа Киву позбавили права на нагородну зброю за негідну поведінку, - Монастирський
19:06
збірна України U-17
Юнацька збірна України з футболу героїчно перемогла Португалію і вийшла в наступний раунд відбору на Євро-2022
19:04
Сергій Шкарлет
НАЗК виявило порушення в декларації очільника Міносвіти Шкарлета
19:01
ЗСУ
Канада планує розширити співпрацю з Україною в оборонній промисловості
19:00
Facebook
The Guardian: Instagram та Facebook збирають дані про неповнолітніх користувачів
18:46
Давид Арахамія
"Нехай буде заручником ситуації": Арахамія заявив, що "слуги" не голосуватимуть за відставку Ткаченка
18:24
Вадим Гутцайт
Попередники, - міністр спорту Гутцайт розповів, хто винен у допінг-скандалі в українському спорті
18:23
Італійські правоохоронці затримали понад 100 мафіозі
18:09
Семеро польських поліцейських постраждали під час спроби мігрантів прорватись через кордон
17:56
окупанти
Окупанти дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі: поранено українського військового
17:55
"Шахтар" - "Інтер"
Один з найдорожчих футболістів "Шахтаря" відновився від травми
17:49
Михеїл Саакашвілі
Саакашвілі відмовився від участі в судовому засіданні
17:35
Прапор Литви
Росія може прикриватися міграційною кризою, щоб розгорнути активні дії проти України, - Міноборони Литви
17:29
Андрій Шевченко
Вперед до перемоги, - Шевченко підтримав збірну України перед матчем проти Боснії і Герцеговини
17:23
Дія.Центр у Станиці Луганській
Мінцифри відкрило перший Дія.Центр на Сході України
17:16
антивакцинатори у львові
Закликали до повалення держладу через антивакцинаторські гасла: СБУ викрила антиукраїнську мережу
17:06
У Києві та ще 11 областях України за добу не зробили жодного щеплення, - МОЗ
Понад 96% померлих від ускладнень COVID-19 не були щеплені, - МОЗ
17:00
У Греції на знак протесту через наслідки пандемії закрились кав'ярні та ресторани
16:50
Суддя Олександр Тупицький
Суд обрав Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави в 45 тис. грн
16:45
маска автобус
Із січня 2022 року в Києві підвищать ціни на проїзд у громадському транспорті до 20 грн за разовий квиток
16:44
Ексклюзив
Княжицький
“Звичайний дешевий популізм”: Княжицький про ініціативу Зеленського видавати по 1 тис. грн за повну COVID-вакцинацію
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV