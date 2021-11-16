Pfizer підписав договір, який зробить препарат від COVID-19 доступнішим для 53% людства
Компанія Pfizer підписала договір, який дозволяє іншим компаніям виробляти препарат від COVID-19 у 95 країнах
Про це повідомляє Associated Press.
Фармацептична компанія Pfizer підписала договір, який передає ліцензію на виробництво противірусних таблеток неприбутковій групі Medicines Patent Pool, яка існує за підтримки ООН. Це дозволить іншим компаніям виробляти пігулки від COVID-19 у 95 країнах, які становлять близько 53% населення планети.
Це означає, що препарат можна буде виробляти та продавати дешевше у бідніших країнах.
Компанія Merck, яка виробила перший препарат від коронавірусу, минулого місяця підписала схожий договір. Ці угоди дозволять глобальне розповсюдження таблеток і можуть змінити перебіг пандемії.
Компанія встановила обмеження для великих країн, наприклад Бразилії, Китаю і Росії, які пережили спалахи пандемії.
- Нагадаємо, випробування таблеток від Pfizer встановили, що препарат на 89% знижує рівень госпіталізацій та ризик тяжкого перебігу захворювання у дорослих.
- В Україні почали дослідження пігулок від COVID-19 компаній Pfizer і Merck.
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