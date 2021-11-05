На 89% нижчий рівень госпіталізацій: у США завершили випробування таблеток від COVID-19 Pfizer

Про це повідомляє The Guardian.



Pfizer встановила, що пігулки від COVID-19 на 89% знижують рівень госпіталізацій та ризик тяжкого захворювання у дорослих.



The Guardian наголошує, що за ефективністю препарат Pfizer перевершив пігулки від COVID-19 компанії Merck, які також призначені для пацієнтів з високим ризиком захворювання.



Поки що жодна з компаній не оприлюднила повні дані досліджень.



Як пише Reuters, Pfizer планує подати результати другої фази випробувань ритонавіру американському Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів у рамках заявки на екстрене використання, яку компанія подала у жовтні.

Нагадаємо, 27 вересня Pfizer почала другу фазу випробувань пігулок проти коронавірусу. Результати клінічного випробування першої фази показали, що препарат безпечний і добре переноситься.

Для боротьби проти COVID-19 фахівці Pfizer використовують ритонавір, що зазвичай застосовується в поєднанні з іншими препаратами для лікування ВІЛ-інфекції.

У четвер, 4 листопада, Британія першою в світі схвалила використання таблеток Merck від коронавірусу.