На 89% нижчий рівень госпіталізацій: у США завершили випробування таблеток від COVID-19 Pfizer
Компанія Pfizer завершила випробування експериментальних пігулок від COVID-19 у США раніше, ніж очікувалося. Результати тестування виявилися успішними
Про це повідомляє The Guardian.
Pfizer встановила, що пігулки від COVID-19 на 89% знижують рівень госпіталізацій та ризик тяжкого захворювання у дорослих.
The Guardian наголошує, що за ефективністю препарат Pfizer перевершив пігулки від COVID-19 компанії Merck, які також призначені для пацієнтів з високим ризиком захворювання.
Поки що жодна з компаній не оприлюднила повні дані досліджень.
Як пише Reuters, Pfizer планує подати результати другої фази випробувань ритонавіру американському Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів у рамках заявки на екстрене використання, яку компанія подала у жовтні.
- Нагадаємо, 27 вересня Pfizer почала другу фазу випробувань пігулок проти коронавірусу. Результати клінічного випробування першої фази показали, що препарат безпечний і добре переноситься.
- Для боротьби проти COVID-19 фахівці Pfizer використовують ритонавір, що зазвичай застосовується в поєднанні з іншими препаратами для лікування ВІЛ-інфекції.
- У четвер, 4 листопада, Британія першою в світі схвалила використання таблеток Merck від коронавірусу.
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