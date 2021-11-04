В Україні починають випробування пігулок проти COVID-19 виробництва компаній Pfizer і Merck

Про це йдеться у наказі МОЗ.



Дослідники здійснюватимуть рандомізоване, подвійне-сліпе, плацебо-контрольоване дослідження препарату РИТОНАВІР від компанії Pfizer у вигляді пігулок по 150 мг, призначеного для попередження симптоматичної інфекції SARC-COV-2 у дорослих, які контактували з хворим на COVID-19.



Також проводитиметься, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне-сліпе, плацебо-контрольоване дослідження 3-ї фази препарату MK4482-013 від компанії Merck із метою оцінки ефективності та безпечності для запобігання COVID-19 у дорослих, які проживають із хворим на COVID-19.

Нагадаємо, Велика Британія першою в світі схвалила таблетки Merck проти коронавірусу.

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