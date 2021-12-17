ВООЗ схвалила для екстреного використання вакцину від коронавірусу Novavax
Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для екстреного використання вакцину від коронавірусу Covovax
Про це йдеться у пресрелізі ВООЗ.
Вакцину проти COVID-19 Covovax виробляють в Індії за Ліцензією американської компанії Novavax.
Як відмічають у організації, вакцина Covovax була оцінена відповідно до процедури для використання в надзвичайних ситуаціях. Основу досліджень склали дані про якість, безпеку та ефективність. До оцінювальної групи входили експерти з усього світу.
"Вакцина відповідає стандартам ВООЗ щодо захисту від COVID-19, оскільки переваги препарату набагато переважують будь-які ризики. Вакцина може використовуватися в усьому світі", - зазначили у ВООЗ.
Схвалення вакцини ВООЗ - обов'язкова умова для потрапляння в список програми COVAX, а також для міжнародних закупівель.
- Нагадаємо, 9 грудня 2021 ВООЗ озвучила рекомендації зі щеплення бустерною дозою вакцини від COVID-19.
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