ВООЗ схвалила для екстреного використання вакцину від коронавірусу Novavax

Про це йдеться у пресрелізі ВООЗ.



Вакцину проти COVID-19 Covovax виробляють в Індії за Ліцензією американської компанії Novavax.



Як відмічають у організації, вакцина Covovax була оцінена відповідно до процедури для використання в надзвичайних ситуаціях. Основу досліджень склали дані про якість, безпеку та ефективність. До оцінювальної групи входили експерти з усього світу.



"Вакцина відповідає стандартам ВООЗ щодо захисту від COVID-19, оскільки переваги препарату набагато переважують будь-які ризики. Вакцина може використовуватися в усьому світі", - зазначили у ВООЗ.



Схвалення вакцини ВООЗ - обов'язкова умова для потрапляння в список програми COVAX, а також для міжнародних закупівель.

Нагадаємо, 9 грудня 2021 ВООЗ озвучила рекомендації зі щеплення бустерною дозою вакцини від COVID-19.

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