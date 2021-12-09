ВООЗ озвучила рекомендації зі щеплення бустерною дозою вакцини від COVID-19

Про це повідомляє Reuters.



У ВООЗ зазначили, що затверджені організацією вакцини стають дещо менш ефективними через шість місяців після введення первинних доз для вразливих груп, насамперед людей похилого віку.



Серед вразливих груп також ті, хто щепився інактивованою вакциною, тобто тією, що містить мертвий вірус COVID-19. Такими є препарати компаній Sinovac Biotech, Sinopharm та Bharat Biotech.



Багато країн впроваджують введення додаткових доз вакцини людям похилого віку та людям із серйозними проблемами зі здоров’ям, але занепокоєння через більш заразний штам "Омікрон" спонукає уряди деяких держав поширити їх застосування на більшу частину свого населення.



У ВООЗ також зазначили, що у пріоритеті має бути введення первинних доз, а не бустерних.

Нагадаємо, 23 вересня Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило застосування третьої дози вакцини Pfizer/BioNTech для людей у віці 65 років і старше, а також для деяких американців з групи високого ризику.

20 листопада у США дозволили отримувати бустерну дозу вакцини від COVID-19 усім повнолітнім.