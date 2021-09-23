У США рекомендували вводити третю дозу Pfizer уразливим групам населення

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті FDA.

"Рішення демонструє, що FDA у питаннях застосування вакцин проти COVID-19 покладається на науку, а також на актуальні дані", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що остаточне рішення було зроблено після вивчення наукових висновків, а також обговорень за участю незалежних зовнішніх експертів.

В управлінні наголосили, що "бустерна" доза має застосовуватися через шість місяців після другої ін'єкції вакцини Phizer. Її рекомендують насамперед людям віком за 65 років, а також молодшим особам з високим ризиком тяжкого перебігу хвороби та тим, хто в роботі контактує з інфікованими COVID-19.



Довідка: Бустерна доза - третя доза вакцини, яку пропонують не раніше, ніж за шість місяців після завершення курсу первинної вакцинації.

Нагадаємо, у Великій Британії розпочнуть вводити бустерні щеплення від коронавірусу людям старше 50 років, а також працівникам у сферах охорони здоров'я та соціальної допомоги.

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