Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Коронавірус У США дозволили отримувати бустерну дозу вакцини від COVID-19 усім повнолітнім

У США дозволили отримувати бустерну дозу вакцини від COVID-19 усім повнолітнім

20 листопада, 2021 субота
08:50
Коронавірус вакцинація

У США дозволили застосування бустерних доз вакцин від коронавірусу Pfizer та Moderna для всіх дорослих від 18 років

Відповідне рішення ухвалило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA), повідомляє AP

Додаткову дозу цих вакцин дозволили вводити через шість місяців після початкової повної вакцинації. Усі вакциновані однодозовою вакциною Johnson&Johnson зможуть отримати бустерну дозу за два місяці після вакцинації.

Голови компаній Pfizer Альберт Бурла та Moderna Стефан Бансель подякували FDA за таке рішення. Вони наголосили, що дані про їх препарати говорять про те, що бустерний компонент вакцин має потенціал підтримувати високий рівень захисту від COVID-19.

Раніше американський регулятор схвалив додаткові дози вакцин Pfizer і Moderna для осіб віком 65 років і старше, а також для людей 18-64 років, які схильні до ризику тяжкого перебігу захворювання коронавірусом. Крім того, введення бустерної дози дозволяли особам, які ризикують заразитися COVID-19 у зв'язку з особливостями професії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
вакцина
Вакцинація
щеплення
США
COVID-19
Pfizer
Moderna
Читайте також:
Зеленський Єрмак
Автор Віталій Портников
18 листопада, 2021 четвер
Віталій Портников: Розслідування – не сенсація. Сенсація – що держава ще існує
18 листопада, 2021 четвер
Україна в ОБСЄ: влада РФ розглядає військове вторгнення в Україну
19 листопада, 2021 п'ятниця
Перевіряють причетність РФ: СБУ викрила командира військової частини ЗСУ, який збирав дані про ракетну зброю України
Київ
+8
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.44
    Купівля 26.44
    Продаж 26.7
  • EUR
    Купівля 29.81
    Продаж 30.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
20 листопада
10:17
"Ми один народ”: Росія оплакує “окремий шлях” України, - Financial Times
10:12
Вакцинація в Україні
В Україні за добу від COVID-19 вакциновано 311 тисяч людей
09:49
Україна, Канада, космодром
Україна та Канада оголосили про старт спільного будівництва космодрому
09:32
Петро Порошенко
Порошенко вимагає негайно розслідувати "вагнергейт", поновити незаконно звільнених розвідників і покарати зрадників
09:14
Сенат США
У Конгресі США готують нові санкції проти РФ у разі вторгнення до України, - ЗМІ
08:35
Інфографіка
Артем Далакян
Далакян - Консепсьон: де та коли дивитись чемпіонський бій українця
08:20
коронавірус
В Україні за добу зафіксовано 18 250 нових випадків коронавірусу, 664 людини померли
07:59
Інфографіка
ФК Рух
УПЛ: результати, розклад матчів і трансляцій 15-го туру чемпіонату України з футболу
07:55
Роттердам, заворушення
У Нідерландах поліція застосувала водомети та зброю під час протестів проти covid-обмежень
07:23
ООС
Загострення на фронті: російські окупанти здійснили 17 обстрілів та вбили українського військового
07:08
ДСНС, Рятувальники
На меблевому заводі у Києві загинули двоє працівників
2021, п'ятниця
19 листопада
22:52
Канада дозволила щеплювати дітей від 5 років COVID-вакциною Pfizer
22:47
Кіліан Мбаппе
"Барселона" вирішила перехопити в "Реала" найдорожчого футболіста світу
22:35
ООС
Оприлюднено ім'я військового, який загинув на Донбасі 19 листопада
22:34
Інфографіка
Далакян - Консепсьон
Далакян - Консепсьон: боксери показали однакову вагу перед чемпіонським боєм
22:25
У восьми областях України виявили новий штам "Дельта", він заразніший на 10-15%
22:17
Кевін Де Брюйне
"Манчестер Сіті" втратив ключового футболіста за 100 млн євро через коронавірус
22:06
Оскар Табарес
В Уругваї звільнили тренера-рекордсмена, який очолював футбольну збірну з 2006 року
21:48
Василь Бурба
Бурба заявив, що Зеленський через Єрмака дав вказівку перенести активну фазу операції по вагнерівцям
21:47
шахи
Україна обіграла Росію на чемпіонаті Європи з шахів
21:44
таблетки Merck від коронавірусу
У ЄС схвалили перші пігулки від COVID-19
21:41
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
#WhereIsPengShuai: Світоліна з чоловіком підтримали флешмоб з пошуками китайської тенісистки, яка зникла після того, як звинуватила політика у насильстві
21:38
Україна-НАТО
Україна вперше візьме участь у морських протимінних навчаннях НАТО Dynamic Move-2022
21:37
Олексій Резніков
Інформаційні атаки й скупчення озброєння біля кордону: Резніков назвав основні фронти РФ щодо дестабілізації ситуації в Україні
21:32
збірна України
Збірна України з футболу повернулась у топ-25 рейтингу ФІФА
21:23
"Чорноморець" - "Динамо"
"Динамо" забило 6 голів "Чорноморцю" у стартовому матчі 15 туру УПЛ
21:14
Володимир Зеленський
Зеленського та Єрмака запросили на ефір про розслідування щодо вагнерівців, в ОПУ заявили, що "посадовці за вказівкою олігарха бігати не будуть"
20:54
Міхеїл Саакашвілі
Саакашвілі погодився припинити голодування та переїхати у військовий госпіталь
20:15
Майріс Брієдіс
Мені без різниці, в якій вазі з ним боксувати, - найскладніший суперник Усика вирішив завершити кар'єру в бою з українцем
20:13
ДТП Харків
Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti визнав провину
19:54
Кріштіану Роналду
Настав час закотити рукави та просто виконати роботу, - Роналду звернувся до футболістів МЮ
19:51
НАТО
Рішення про вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному, - Резніков
19:50
Оновлено
Джо Байден
Байден тимчасово передасть свої повноваження віцепрезидентці Гарріс на час планового медогляду
19:40
Андрій Шевченко
Шевченко визначився з першими трансферами у новій італійській команді
19:28
Олександр Лукашенко
Лукашенко визнав побиття людей у СІЗО, затриманих під час протестів
19:18
Наталка Діденко
До України насуваються штормовий вітер і дощі, - синоптик Наталка Діденко про погоду на вихідних
19:11
Розлив нафти на Сумщині
На Сумщині стався розлив нафти через аварію на нафтопроводі
18:59
Олександр Усик та Олександр Красюк (ліворуч)
Промоутер назвав нову дату другого бою Усик - Джошуа
18:56
окупанти
Окупанти 10 разів порушили режим "тиші" у зоні ООС, загинув український військовий
18:54
Олександр Лукашенко
"Можливо, їм хтось допоміг": Лукашенко заявив, що не запрошував мігрантів до Білорусі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV