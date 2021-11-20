У США дозволили отримувати бустерну дозу вакцини від COVID-19 усім повнолітнім
У США дозволили застосування бустерних доз вакцин від коронавірусу Pfizer та Moderna для всіх дорослих від 18 років
Відповідне рішення ухвалило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA), повідомляє AP.
Додаткову дозу цих вакцин дозволили вводити через шість місяців після початкової повної вакцинації. Усі вакциновані однодозовою вакциною Johnson&Johnson зможуть отримати бустерну дозу за два місяці після вакцинації.
Голови компаній Pfizer Альберт Бурла та Moderna Стефан Бансель подякували FDA за таке рішення. Вони наголосили, що дані про їх препарати говорять про те, що бустерний компонент вакцин має потенціал підтримувати високий рівень захисту від COVID-19.
Раніше американський регулятор схвалив додаткові дози вакцин Pfizer і Moderna для осіб віком 65 років і старше, а також для людей 18-64 років, які схильні до ризику тяжкого перебігу захворювання коронавірусом. Крім того, введення бустерної дози дозволяли особам, які ризикують заразитися COVID-19 у зв'язку з особливостями професії.
- Нагадаємо, 23 вересня FDA схвалило застосування третьої дози вакцини Pfizer/BioNTech для людей у віці 65 років і старше, а також для деяких американців з групи високого ризику.
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