Ізраїль вдарив винищувачами по сирійському військовому комплексу, - ЦАХАЛ

Про це пише CNN.

"Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по додаткових цілях на сирійській території, в тому числі по військовому містечку четвертої дивізії сирійських збройних сил, військових радіолокаційних системах і артилерійських позиціях, що використовуються сирійськими збройними силами", - мовиться в заяві ЦАХАЛу.

Удари винищувачів послідували за попередніми ударами ЦАХАЛу по сирійській території з використанням БПЛА, які були націлені на пускові установки, з яких, як вважають, були випущені ракети.

ЦАХАЛ заявив, що "вважає державу Сирія відповідальною за всі дії, що відбуваються на її території, і не допустить жодних спроб порушити ізраїльський суверенітет".