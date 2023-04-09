Ізраїль вдарив винищувачами по сирійському військовому комплексу, - ЦАХАЛ
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, її винищувачі уразили сирійський військовий комплекс, радіолокаційні системи та артилерійські пости після того, як у суботу із Сирії було запущено три ракети
Про це пише CNN.
"Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по додаткових цілях на сирійській території, в тому числі по військовому містечку четвертої дивізії сирійських збройних сил, військових радіолокаційних системах і артилерійських позиціях, що використовуються сирійськими збройними силами", - мовиться в заяві ЦАХАЛу.
Удари винищувачів послідували за попередніми ударами ЦАХАЛу по сирійській території з використанням БПЛА, які були націлені на пускові установки, з яких, як вважають, були випущені ракети.
ЦАХАЛ заявив, що "вважає державу Сирія відповідальною за всі дії, що відбуваються на її території, і не допустить жодних спроб порушити ізраїльський суверенітет".
- Марк Котлярський, ізраїльський журналіст, вважає, що ХАМАС, Хезболла, а також Іран вирішили обстрілами подивитися, наскільки внутрішні протести ослабили Ізраїль.
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