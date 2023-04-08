Про це він розповів в етері Еспресо.

"Треба розуміти певний контекст того, що зараз відбувається в Ізраїлі. Нині мусульмани відмічають Рамадан (священний місяць молитов та посту, під час якого не можна їсти від світанку до заходу сонця, - ред.). Одна з особливостей цього місяця полягає у тому, що люди мають деякі обмеження, що стосується фізіологічних особливостей людини – все це, як я називаю, викликає сезонне загострення. І людей, які перебувають у такому стані, набагато легше спонукати на якісь неординарні вчинки", - зауважив журналіст.

Марк Котлярський для прикладу нагадав теракт у Тель-Авіві, що стався вчора, 7 квітня, коли чоловік на авто в'їхав у натовп туристів. Зі здорової логіки це не пояснити, бо цей чоловік є селянином, який не був поміченим у жодному криміналі чи терористичній організації, працював прибиральником у школі. І тут в один момент він вкрав автівку у свого односельця і поїхав до Тель-Авіва давити людей.

"Дещо подібне відбувається і з обстрілом Ізраїлю. До Лівану приїхав голова політбюро ХАМАС Ісмаіл Ганія і зустрівся з головами палестинських терористичних угруповань, які там перебували. Вони щось між собою вирішили, і буквально наступного дня, 6 квітня, стався масований ракетний обстріл Ізраїлю. На мій погляд, це була така пробна куля, тому що терористичні організації ХАМАС і Хезболла, також Іран відстежують те, що відбувається в Ізраїлі. Нагадаю, що вже понад десять тижнів в Ізраїлі йдуть численні демонстрації проти судової реформи. Відповідно, ці всі організації вирішили, що це зручний момент, коли можна промацати, наскільки Ізраїль ослаблений цими протестами та чи готовий відповісти на цей пробний обстріл. А паралельно ще були обстріли з сектора Газа, знову ж таки для промацування готовності Ізраїлю до масштабної відповіді. Ізраїль вирішив відповісти точково, були завдані удари по табору палестинських біженців, звідки йшов обстріл. Також були завдані точкові удари по інфраструктурних об'єктах угруповання ХАМАС у Секторі Гази", - повідомив Котлярський.

Журналіст підсумував, що на цей момент поки ситуація заспокоїлася.