Ізраїль оголосив про удари по сектору Газа
У ніч з 6 на 7 квітня ізраїльська армія завдала удари по сектору Газа
Про це повідомляє офіційний твіттер-акаунт Збройних сил Ізраїлю.
"Армія оборони Ізраїлю зараз завдає ударів по сектору Газа", - йдеться в офіційній заяві, яка була опублікована о 00:21.
- У суботу ввечері, 18 березня, ракета, випущена з сектора Газа, влучила у відкриту місцевість і впала на півдні Ізраїлю.
- 5 квітня поліція в Ізраїлі напала на десятки вірян у єрусалимській мечеті Аль-Акса, повідомляється про 7 поранених палестинців. Також по країні запустили ракети з Сектора Гази.
- 6 квітня, близько 14:30, по території Ізраїлю було випущено 34 ракети з території Лівану. Це стало наймасованішою атакою з 2006 року.
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