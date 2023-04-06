Ізраїль заявив про масований ракетний удар з боку Лівану
Сьогодні, 6 квітня, близько 14:30 по території Ізраїлю було випущено 34 ракети з території Лівану. Це стало наймасованішою атакою з 2006 року
Про це повідомляє The Times of Israel.
Зазначається, що в результаті атаки по території Ізраїлю вдарили щонайменше 9 ракет, 25 вдалося перехопити з допомогою системи протиповітряної оборони "Залізний купол".
Відповідно до попередніх даних, внаслідок ракетного удару одна жінка дістала легкі осколкові поранення. Іншій постраждалій допомогу надавали медики на місці - вона перебувала у шоковому стані.
"Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу регулярно одержує інформацію про те, що відбувається, і проведе оперативну нараду з керівництвом системи безпеки", - зазначили в уряді Ізраїлю.
Ізраїль підняв бойову авіацію. Востаннє країна зазнавала подібного масованого обстрілу з Лівану у серпні 2021 року - тоді було випущено понад 20 ракет.
У The Times of Israel нагадали, що більш масштабний запуск ракет по Ізраїлю з Лівану фіксували у 2006 році, коли між країнами почалася війна. При цьому у серпні 2021 року Хезболла випустила 19 ракет на півночі Ізраїлю.
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