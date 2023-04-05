Ізраїльська поліція увірвалася в мечеть Аль-Акса: під час сутичок семеро палестинців дістали поранення
Поліція в Ізраїлі напала на десятки вірян у єрусалимській мечеті Аль-Акса, повідомляється про 7 поранених палестинців. Також по країні запустили ракети з Гази
Про це пише Reuters.
Перед світанком у середу, 5 квітня, ізраїльська поліція напала на десятки вірян у єрусалимській мечеті Аль-Акса. За словами правоохоронців, це була відповідь на заворушення.
Палестинська організація Червоний Півмісяць повідомила, що семеро палестинців отримали поранення від куль з гумовими наконечниками і побоїв під час зіткнень з ізраїльською поліцією.
"Я сиділа на стільці і читала (Коран), - розповіла Reuters літня жінка біля мечеті, намагаючись віддихатися. "Вони кинули світлошумові гранати, одна з них влучила мені в груди", - сказала вона, плачучи.
Ізраїльська поліція заявила, що була змушена увійти до мечеті після того, як агітатори в масках зачинилися всередині мечеті з феєрверками, палицями і камінням.
Зазначається, що інцидент викликав протести на всьому окупованому Західному березі річки Йордан, а ізраїльські військові заявили, що дев'ять ракет були випущені з Гази в бік країни.
"Насильство на окупованому Західному березі та в Єрусалимі різко зросло за останній рік, і є побоювання, що напруженість може зрости цього місяця, оскільки мусульманський священний місяць Рамадан збігається з іудейським Песахом і християнським Великоднем", - зазначили журналісти.
- Нагадаємо, в Ізраїлі з січня тривають протести: урядова ініціатива судової реформи паралізувала країну та вивела Ізраїль в топ світових новин: деталі читайте в огляді від Еспресо.
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