Про це пише Reuters.

Перед світанком у середу, 5 квітня, ізраїльська поліція напала на десятки вірян у єрусалимській мечеті Аль-Акса. За словами правоохоронців, це була відповідь на заворушення.

Палестинська організація Червоний Півмісяць повідомила, що семеро палестинців отримали поранення від куль з гумовими наконечниками і побоїв під час зіткнень з ізраїльською поліцією.

"Я сиділа на стільці і читала (Коран), - розповіла Reuters літня жінка біля мечеті, намагаючись віддихатися. "Вони кинули світлошумові гранати, одна з них влучила мені в груди", - сказала вона, плачучи.

Ізраїльська поліція заявила, що була змушена увійти до мечеті після того, як агітатори в масках зачинилися всередині мечеті з феєрверками, палицями і камінням.

Зазначається, що інцидент викликав протести на всьому окупованому Західному березі річки Йордан, а ізраїльські військові заявили, що дев'ять ракет були випущені з Гази в бік країни.

"Насильство на окупованому Західному березі та в Єрусалимі різко зросло за останній рік, і є побоювання, що напруженість може зрости цього місяця, оскільки мусульманський священний місяць Рамадан збігається з іудейським Песахом і християнським Великоднем", - зазначили журналісти.