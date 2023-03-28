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Загальний страйк, сутички на вулицях та звернення прем’єра: що сталося в Ізраїлі

Ярослава Наумова
28 березня, 2023 вiвторок
09:44
Світ на фото: протести в Тель-Авіві

Багатотисячні протестні демонстрації переросли в загальнонаціональний страйк – так розпочався тиждень в Ізраїлі. Урядова ініціатива судової реформи паралізувала країну та вивела Ізраїль в топ світових новин

Що відбувається

В понеділок, 27 березня, протести, які тривають у країні останні 3 місяці, досягли апогею: найбільша профспілка країни оголосила про загальний страйк "історичного масштабу".

Призупинено рейси з головного аеропорту Ізраїлю Бен Гуріон, до страйку профспілок приєдналася фондова біржа Тель-Авіва, про підтримку протесту оголосили медики, погодившись надавати лише невідкладну допомогу. Припинили роботу два основних порти Ізраїлю — Хайфа та Ашдод. Зачинилися крамниці, банки й торгові центри. Навіть ресторани McDonaldʼs не залишились осторонь. Резервісти висловили загрозу відмовитись від військової служби. Все це, щоб змусити владу відмовитися від судової реформи, запропонованої урядом на чолі з Беньяміном Нетаньяху.

Беньямін Нетаньягу, фото: Getty Images

Що передувало

Напередодні, 26 березня, Нетаньяху вирішив звільнити з посади голову Міноборони Йоава Галанта, який виступив проти судової реформи.
Йоав Галант, хоча і належить до правлячої партії "Лікуд", закликав прем'єр-міністра скасувати законопроєкт, який розділив країну, призвів до масових протестів і викликав зростання невдоволення в армії. 

У відповідь на звільнення Галанта, в ніч на 27 березня десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці в різних містах країни, а біля приватної резиденції Нетаньяху в Єрусалимі дійшло до сутичок з поліцією.

Крім того, за інформацією Timesofisrael, мери міст Кфар-Саба та Герцлія, голови регіональних рад Верхньої Галілеї та Шаар-Ханегева, а також голова місцевої ради Зіхрон-Яаков оголосили голодування на знак незгоди з діями прем’єр-міністра.

Що передбачає судова реформа 

Суть запропонованої реформи – обмеження повноважень Верховного суду. 

Проста більшість у Кнесеті зможе скасовувати судові рішення. Уряд отримає контроль над комітетом, який призначає суддів, збільшивши там своє представництво. Суди позбавлять можливості переглядати і відміняти закони, які пропонує парламент. А вердикти юридичних радників, які раніше були обов’язковими для виконання урядовцями, перестануть бути такими.

Раніше було ухвалено ще одне рішення в межах реформи – генпрокурора позбавили повноважень визнавати невідповідність посаді чинного прем’єр-міністра. 

Аргументи за і проти реформи

Обіцянка реформувати судову систему була в передвиборчій програмі партії "Лікуд", яка виграла вибори восени 2022 і сформувала ультраправу правлячу коаліцію, тож спроби зупинити цей процес – недемократичні, вважають ініціатори реформи. 

Прибічники Нетаньяху також заявляють, що суд, замість зосередження на правових питаннях, за сьогоднішніх широких повноважень втручається у політичні справи та гальмує законодавчі ініціативи. А система призначення нових суддів не є досконалою та презентативною. Ті, хто за реформу, теж виходять на вулицю, щоб висловити свою позицію. 

Опозиція звинувачує чинну владу в спробах узурпації влади та позбавленні контролю за урядовими рішеннями, а історик Юваль Харарі порівняв судову реформу з антидемократичним заколотом. 

"Нещодавно ми виявили необхідність нагадати ізраїльтянам, наскільки вразливою є наша демократія порівняно з будь-якою іншою демократією у світі. В Ізраїлі фактично немає системи стримувань і противаг. У нас немає ні конституції, ні білля про права, ні федерального розподілу влади, ні президентського вето", – наголошує Йоханан Плеснер,  президент Ізраїльського інституту демократії.

фото: Getty Images

Що далі

В понеділок зранку мав відбутися виступ Беньяміна Нетаньяху, проте його відклали на невизначений строк. Зрештою, пізно ввечері він таки звернувся до народу і повідомив про призупинення розгляду судового законопроєкту на цій сесії Кнесету. 

"Коли є можливість уникнути громадянської війни шляхом діалогу, я як прем’єр-міністр беру тайм-аут для діалогу", – сказав Нетаньяху

У своєму виступі він також згадав про існування "екстремістської меншості", яка "розриває Ізраїль" та прокоментував зростання кількості відмов служити в резерві Армії оборони Ізраїлю. "Ізраїль не може існувати без ЦАХАЛ, а ЦАХАЛ не може існувати з відмовою служити", оскільки відмови означають "кінець держави".

Наступного тижня парламент йде на перерву через свято Песах. Розгляд реформи може бути продовжений на наступній сесії. "В тому чи іншому вигляді реформа пройде", – спрогнозував прем’єр-міністр. 

Тим часом в понеділок ввечері вуличні протести продовжились: у Тель-Авіві протестувальників розганяли водометами, в Єрусалимі побились футбольні фани і противники реформи. 

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